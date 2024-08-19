奈良鹿｜奈良高温神之鹿奇招避暑　遊客讚 :醒目！互動7大注意位

今年日本天氣酷熱，多區氣温都超過30度，天時暑熱人難熬，奈良公園近日就設置降溫用的噴霧裝置，不過裝置下完全被鹿群佔領，遊客也笑著表示無奈。



近來日本天氣持續高温，上星期全國多處地方突破35度，8月13日奈良市也突破37度。為了散熱，奈良公園近來設置了降溫用的噴霧裝置，希望可以幫遊客消暑解熱。不過有日媒MBS日前報導，指該裝置下卻完全被奈良神之鹿佔領乘涼降溫，目測更有15隻多多，並且「霸佔」整條行人通路，令遊客無法通過。不過遊客對神鹿們霸佔行人路的舉動甚為理解，大家也只是站在一旁邊笑邊拍照。

奈良鹿之所以被封為神之鹿，是因為一個傳說。有指710年當時的武甕槌命（藤原氏守護神）騎著白鹿遷移到春日大社，自此奈良鹿便被指是神的使者，代代繁殖至今已超1300多年。據講現在奈良公園仍有鹿後腳有白毛，奈良人都相信這些鹿就是神的使者的後代，若遇上牠們就會行好運。

奈良鹿神聖不可侵犯，不過上月網上卻瘋傳一名男子襲擊奈良鹿，而縣政府8月15日就在社交平台Ｘ發聲明，批評該男子行為極為不妥，還指出近年來不少奈良鹿因食用鹿仙貝以外食物影響健康，更列出７點呼籲遊客該以正確態度與奈良鹿接觸：

X@奈良県公式

・騎鹿背、攬抱或抓鹿角等可能對鹿造成壓力和傷害，因此請勿進行直接接觸。

・蜱蟲及蚤等有可能寄生在鹿身上，人們應避免直接接觸。

・請勿接近正在分娩的母鹿或發情的公鹿，也不要接近幼鹿。

・請勿餵食鹿仙貝以外的食物。

・小朋友應在有成人陪同下一起餵食鹿仙貝，而且不要戲弄鹿。

・為防止奈良鹿誤食紙袋和塑膠袋，應將相關物件帶回家，請勿將其扔在園內。

・希望大家下次去奈良旅遊，可以好好地與可愛奈良鹿相處。