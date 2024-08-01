日本推超豪華老人院　樓高36層最貴單位X億！5星級帝國酒店級伙食

香港人口老化問題日益嚴重，每年安老護理需求持續增加，有全世界最長壽國家之稱的日本亦面對著同樣問題。最近在東京就有一棟高級老人院亮相，據報這棟大廈高36層，有齊泳池、卡拉OK和麻雀房等等，甚至還有帝國酒店級伙食！



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綜合日媒報導，東京西麻布區最近有一棟36層高的「高齡人士服務式住宅」開張。大廈共有400間單人及雙人房間，當中有60個單位為需要照顧者專用，是日本國內第一間在所有房間及公共區域安裝人臉辨識系統的老人院。大廈亦附設診所，除了日常醫療服務外，診所也會為居民提供定期健康檢查、健康諮詢等醫療服務。看護服務方面亦有護理人員24 小時在場。

除了醫療護理之外，這棟高級老人院最大的特徵是有豐富的公共設施，大樓內除了有游泳池和大浴場之外，還設有麻將房和卡拉OK房。而在位於大廈頂樓的餐廳，更是有帝國酒店大廚為居民準備一日三餐。

負責項目的三井不動產高齡住宅事業部的米本厚講到，對入住有興趣人士大多是上市公司的高管、經理和資產家等富裕層。最貴的房間需要大約6.2億日圓（大約港幣3,128.4萬元）的入住費，每個月55萬日圓（大約港幣2.8萬元）使用費，並12萬日圓（大約港幣6,100元）的飲食費。

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據悉這棟住宅已收到 4,000 多個諮詢，其中大部分是單身人士，而且400個單位中也有約180間已經簽訂合約。隨著少子化及人口老化加速，日本國內的高齡富裕層也會持續增長，對這種專為高齡人士所設的高級住宅的需求在未來或許也會增加吧。