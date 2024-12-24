東京車站手信｜2024年日本人票選Top10手信　東京站獨有+限量發售

去旅遊為親友準備手信時，相信不少人都不想為手信東奔西走，想一次買完手信，留更多時間旅遊。日本網站ねとらぼ最近就發起東京車站手信投票，讓日本網民一同選出最喜歡的日本手信。之後只需要前往東京站，就可以買齊全部手信啦！



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東京車站手信TOP 10

【第10位】半熟可麗露 / boB

第10位是「boB」半熟可麗露canelé！半熟可麗露需要小心製作兩日才可以成功，非常珍貴。可麗露表面脆香，但内裏濕潤軟糯，口感豐富！而且每一種可麗露都有獨有的風味，分別有原味、培茶、綠茶以及蜜桃伯爵茶可供選擇！不過，半熟可麗露是限量產品，大家要趁早阿！

購買地址：GRANSTA TOKYO 1F 京葉街區域

【並列第8位】小形羊羹 夜之梅 / TORAYA TOKYO (虎屋)

在東京站酒店的2樓，就可以找到「TORAYA TOKYO」！「TORAYA TOKYO」售賣東京站獨有，以丸之內車站建築包裝的「小形羊羹 夜之梅」！羊羹的名字出自「古今和歌集」，而味道其實是羊羹最傳統的紅豆風味，店鋪覺得切開的紅豆像是「深夜綻放的梅花」，所以以夜之梅作為羊羹的名字！

購買地址：東京站酒店 2樓

【並列第8位】萩之調 煌 / 菓匠三全

「萩之調 煌」是由「菓匠三全」在東京限定發售的產品，非常適合作為手信送給親朋好友！「萩之調 煌」採用獨家秘方製成，用蛋白製成的白吉士醬(custard)，包裹由精選麵粉製成的白長崎蛋糕，十分合襯！另外，店鋪還有「萩之調 釉」可供選擇，有日本茶與檸檬兩種口味，分別是期間限定與季節限定，記得及早購買阿！

購買地址：GRANSTA TOKYO 1F 中央通路區域

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【並列第6位】牛油卷心酥 / GOD BLESS BUTTER

「GOD BLESS BUTTER」是由三位牛油匠人共同打造的牛油甜品品牌，店鋪堅持用傳統製法，製作帶有濃醇牛油香氣的點心！牛油卷心酥採用全麥麵粉、裸麥及大麥與牛油製成，裏面更加入被譽為「神的食物（即可可豆）」製成的朱古力！不論是香味，還是味道都十分完美的手信！

購買地址：GRANSTA TOKYO B1F 銀之鈴區域

【並列第6位】進化系薯片 / Jaga Boulde

「Jaga Boulde」是由兩間日本超出名的零食公司，東京芭娜娜與卡樂B合辦的薯片品牌！「Jaga Boulde」稱自己是「進化系薯片」，利用獨特的技術，令到食厚切薯片時調味粉不會沾到手！而且，味道都非常濃厚，不少都是高湯味為主，如法式高湯與鰹魚昆布高湯味等，非常適合大人！

購買地址：GRANSTA TOKYO 1F 樓中樓區域

【並列第4位】懷舊微苦布甸 / DEPOT

「DEPOT」是一間以「懷舊」為主題的咖啡店，除了布甸之外，亦有其他熟食飲品提供。雖然布甸可以作為手信帶走，但如果想在店内品嘗也可以！布甸一個賣500日元（約25港元），也是傳統的昭和硬布甸，店鋪更推薦享用布甸之前，可以先加熱糖漿，會令濃縮咖啡的苦味更加濃厚！

購買地址：GRANSTA TOKYO B1F Square 0 區域

【並列第4位】士多啤梨花束餅乾 東京限定BOX / Audrey

並列第四位的是「Audrey」的士多啤梨花束餅乾！雖然早前也有介紹過Audrey的餅乾，但在東京站，可以買到東京站限定套裝！限定套裝的外包裝有東京站的字樣，綁有蝴蝶結，外形更似一個禮物盒，非常適合送禮。不過限定套裝要限量售賣，想買要早點去啦！

購買地址：GRANSTA TOKYO B1F 銀之鈴區域

【並列第2位】法式奶油酥餅 / 治一郎

並列第二的是「治一郎」的法式奶油酥餅！法式奶油酥餅是用100%有北海道牛奶發酵的牛油與麵粉製作，濃醇的牛油味與脆卜卜又微微苦的焦糖，令奶油酥餅味道更有層次。而奶油酥餅非常搶手，每日只限量賣240個！

購買地址：ecute Tokyo 1F

【並列第2位】酥脆蝴蝶軟糖 / Hitotubu Kanro

同樣並列第二的是「Hitotubu Kanro」售賣的酥脆蝴蝶軟糖！「Hitotubu Kanro」本身也是出名的糖果大亨，另外亦有出產Pure軟糖，對好味的軟糖瞭如指掌！而酥脆蝴蝶軟糖口感獨特，外脆内軟，而味道更總共有6種，有各式水果味及梳打味可供選擇。而且在東京站，更可以買到限定的電車包裝版！

購買地址：GRANSTA TOKYO B1F 丸之内坂區域

【第1位】花朵牛油千層酥 / Sabrina

日本網友嚴選的東京站手信第一位，就是「Sabrina」的花朵牛油千層酥！「Sabrina牛油甜品專門店」是由100年以上歷史的甜品公司「Plaisir」所經營，口碑有保障！而店鋪在東京站内的GRANSTA一樓，購買極方便！而花朵牛油千層酥更是用品質上乘的牛油，更是用反摺酥皮的方式製成，做法要比普通酥皮難得多。千層酥中間更有杏仁同忌廉作為點綴，非常好食！而且只有東京和大阪站先可以買到，網上都無得賣，夠晒特別！

購買地址：GRANSTA TOKYO 1F 中央通路區域

資料來源：ねとらぼ