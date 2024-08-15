又有外賣平台揾木村拓哉賣廣告？網民:定係洪嘉豪？真身其實是...

繼木村拓哉早前幫一外賣平台賣廣告，今日又有另一個外賣平台推出新一輯廣告，廣告主角更疑似又是木村，惹來網民爆笑大叫「超癲」。該「木村」雖然不論髪型和造型也超似真木村，但仔細看下去就發現是假扮。由於不少明星或名人都跟真木村撞樣，有網民指木村跟周杰倫一樣已經成為一個家族......



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今次外賣平台找人扮木村的其實是日本一位諧星「元木敦士」，出道近20年，憑藉跟木村拓哉相超似的外貌，並在社交平台上多次模仿男神而爆紅，當中以扮木村拓哉在《摘星廚神》的廚師造型更唯肖唯妙。

今次外賣平台找「元木敦士」扮木村拓哉，跟之前另一外賣平台一樣都是賣漢堡飽，由於像真度極高，不少網民對於廣告食橋不禁大叫超癲，「仲以為佢點解可以食兩家茶禮」、「嚴重懷疑下一條片係達哥」、「原來木村同周董一樣，咁多分身」、「袋鼠你今次真係大癲」、「原來木村都係一個種族」、「周杰倫家族後，木村家族開始有job」。

事實上不少明星或名人都曾經被指跟木村拓哉撞樣，當中包括洪嘉豪、張繼聰、達哥、蔡思貝，甚至行政會議非官守議員湯家驊都曾被似撞樣。而跟明星撞樣又是否好事呢?就以跟周杰倫撞樣，被指是山寨版「周杰倫」的「黑倫」為例，他在抖音就坐擁985.7K粉絲，早前更在內地各省開演唱會大賣，且最後排收費最貴達¥2000一張飛，因為「最後一排最貴，因為越遠越像周杰倫」。👉👉👉山寨版周杰倫演唱會爆場 最平$XX坐前排大合唱！網民激讚:平靚正