Chiikawa熱爆心理測驗｜是小八貓定兔兔？10條問題找出你屬哪角色

Chiikawa熱潮攻陷亞洲，男女老幼都迷倒chiikawa和朋友們的可愛模樣，不少人更會去日本專門店狂掃周邊，Hachiware 小八貓、Usagi 兔兔都成為了萬人迷。近日有網站就推出一個「測試你是chiikawa中的哪個角色」的心理測驗，只要回答10條問題，就知道你是chiikawa動畫中的哪一個角色呢！



近年被熱捧的《Chiikawa》（日語：ちいかわ）是日本漫畫家 Nagano 創作的網上漫畫系列，2020 年開始透過 X（Twitter）連載，而且《Chiikawa》也有官方動畫，每話在網上限定公開一週，由於角色超可愛，每隻都有不同性格，亞洲吸引了不少粉絲。

《Chiikawa》通常以一頁漫畫描繪主角 Chiikawa 和朋友 Hachiware 小八貓和 Usagi 兔兔的生活軼事，三個可愛角色生活在一個奇妙世界裡，居民不但要打工賺錢養活自己，有時還要打怪物。近日就有心理測驗網站設計出一個《Chiikawa》心理測驗，大家不妨試玩一下，看看自己是哪一個角色？

10條選擇題:

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完成測驗後網站就會為你分析結果，並附有一段文字簡介，以下是部分結果的分析，chiikawa的粉絲不妨到網站查看結果！