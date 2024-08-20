《公開試當真》主角滕毅康認盜竊罪罰3千　IG發文致歉:辜負了許賢

紀錄片《公開試當真》的主角滕毅康(阿康)．被指今年5月在九龍灣 DONKI偷取約700港元貨品，消息一出，不少人大感震驚。而今日（19日)阿康在觀塘法院承認一項盜竊罪，被判罰款3,000元。阿康昨晚在IG就事件發文，除承認一時貪心犯下過錯後悔莫及，也特別向許賢和《公開試當真 》團隊致歉。



阿康庭上承認因貪心而盜竊，被判罰3千港元。（IG圖片）

阿康於昨晚在IG上載黑色的圖片，留言向家人、公司及觀眾致歉。他寫道︰

對不起。

因為之前案件尚在司法程序當中，直至今天宣判後才能向公眾交代。

因為自己一時貪心犯下過錯，後悔莫及。

我要對家人、對公司及對《公開試當真 》團隊致歉，尤其許賢先生，感謝你給了我前所未有的機會。

抱歉我辜負了你們的栽培，也辜負了對我有期望的每一位觀眾。

我會好好承擔後果，在未來的每一天做好自己，不再令你們和自己失望。

對不起。

18歲的阿康是紀錄片《公開試當真》的DSE考生，惟7月公映至今缺席所有宣傳活動，宣傳人員只透露阿康因私人理由而缺席，未料昨日即傳出盜竊消息。

而阿康今日出庭也承認盜竊罪，案件指他於2024年5月9日，在牛頭角道77號淘大商場2期1樓DON DON DONKI偷竊一盒牛肉、一盒雞蛋、一包泡芙 、一盒蘋果、一罐檸檬梳打、一包蕃薯、一盒裝面膜、一包蛋糕、一包開心果 、一包即食麵、一個黃色環保袋、一盒鼻頭貼、一盒奶茶、一盒咖啡、一包湯 、一盒朱古力、一樽威士忌梳打及一樽辣油，總價值689.2港元，而上述物品為泛亞零售管理香港有限公司的財產。案情指當晚9時許，案發店舖職員發現被告拿着環保袋離開，但沒有付款。門口防盜裝置亦響起。被告被截停後，被發現其環保袋內有上述物品。被告警誡下承認因貪心而犯案。