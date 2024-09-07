星座性格｜不要得罪「看似不記仇」的他　好説話不代表好欺負

這些星座可不是軟柿子喲，別得罪他們！



摩羯座｜山羊座

得罪摩羯，表面無事發生，實際暗潮洶湧。有時他氣自己反射弧太長又嘴笨，當場做不出什麼漂亮反擊，只能事後諸葛亮。有時他認為局勢不利，下意識迴避衝突，強壓不爽。

但情緒從未消失，不斷反芻和積蓄，他拼命忍耐直到最佳時機出現，再用迂迴、幕後的方式讓敵人栽跟頭而自己毫無發損。



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最會扮豬食老虎的4大星座（《一頁之戀》劇照；01製圖）

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天秤座

如果自身利益都無法保證，天秤才不會傻傻地繼續講愛與和平，他只是好説話，絕不是好欺負。態度依然温和，友善人設不破，但據理力爭不妥協。

當感受到冒犯，高自尊的他是很記仇的，不會直接和對方撕破臉，而是某天趁其毫無防備説出一些殺傷力極強的話，公開處刑了。



巨蟹座

不能説巨蟹不寬容，因為無論多大仇似乎他都能原諒。但説其小氣也不冤枉，天生敏感使得別人那兒算不得什麼的刺激在他那裏也相當強烈，小九九從來沒有真正放下過。

如果還有舊情難捨，他一邊自憐，一邊把委屈、怨恨、憤怒等都藏在殼裏假裝灑脱。一旦忍耐到極限，所有的舊賬全都一起翻出來。



金牛座

不花心思不代表金牛心裏毫無波瀾，100分和0分只在其一念間——他厭惡所有模糊，一心守衞純粹，內心只有這兩檔，被傷害後表面無差，實際上一旦給對方判刑就是死刑、無期。

他會一直醖釀着復仇，幻想了很多給對方致命一擊的畫面，現實中卻常常算了，或許是怕計較耽誤了吃飯。在他心裏對方再也不會得到真心對待，也算是一種狠狠的懲罰了。



你認為看起來就很記仇的星座是誰？又是誰有仇當場就得報？

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