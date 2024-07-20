12星座性格｜最容易emo的4個星座　雙子座聰明機智卻容易抑鬱？

大家都想要和積極的人在一起做事情，畢竟和積極的人在一起相處，是十分愉悅的，所以大家都會想要避開與消極情緒的人一起做事，畢竟總是聽到別人哀怨，心情是會比較煩躁的。



消極情緒其實從星座屬性就可以看出來，畢竟星座影響性格，那麼哪個星座是比較消極的呢？請同時參考月亮星座喔。

快來看哪4個星座最容易散發負能量（點擊放大瀏覽）▼▼▼

最容易消極的4大星座（《逃避雖可恥但有用》劇照；01製圖）

+ 7

最「喪」星座 Top 4 ：獅子座

獅子座為人正直，頗具威嚴。喜歡以自己的魅力和才能開創出一片天地，並熱衷於權力地位。處事物時採用光明磊落全力以赴的做法，厭惡卑劣的小人行徑。有演戲的才華，對自己充滿自信，近乎自戀。另一方面，由於心胸寬大，自能吸引群眾。不過，容易被自己的情緒左右，經常覺得孤獨。

獅子座時常都在哀嘆命運不公，因為他們覺得老天爺對自己實在是太不友善了。別人為什麼就能夠輕輕鬆鬆的得到一切，甚至是不需要努力就能夠過上幸福快樂的生活。而自己那麼的辛苦，到頭來卻是什麼都沒有。獅子座想不明白，於是就總是滿滿的負能量了。

最「喪」星座 Top 3 ：雙子座

雙子座個性敏銳又快捷。有強烈的好奇心和求知慾，對於新觀念和新流行的感觸十分敏銳。聰明機智，有辯才，是一個謀略家和演說家。遇事都能妥善應對，冷靜觀察，果敢而有擔當。而且常會有一些突發奇想的點子，有大膽假設，小心求證的個性。

雙子座的人有一點悲觀又心思敏感。他們對待生活和工作都要求嚴格，希望一切都做到完美。他們熱愛自由，討厭被束縛。同時他們又嫉惡如仇，愛憎分明，討厭耍心機的人。雙子是一個喜歡默默承受一切的星座，內心難過時他們不願與他人多講，喜歡自己一個人消化，自己一個人待著不說話是雙子緩解壓抑心情的主要方式，但是這樣長時間下來，氣鬱於心，很容易會抑鬱。雙子的寶寶要學會宣洩和傾訴自己的煩惱，不要把什麼不開心都放在心裡。

同場加映：打破12星座刻板印象：金牛不小氣、雙子極專一？大S具俊曄超互補（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

最「喪」星座 Top 2 ：雙魚座

雙魚座才華洋溢，喜歡幻想。依賴心強，能適應不同的環境和立場。有豐富的創造能力和藝術才華，沉溺於詩般的情節和夢想，認為真正的幸福是身心靈合一的世界。選擇遠離俗世的生活，在物質上不會有太大的成就。富於同情，有犧牲自我的精神，尤其同情社會上的弱者和不幸的人。

雙魚的人大多多愁善感，很愛胡思亂想，他們敏感多疑，善於洞察別人的想法，雙魚內心單純，害怕被別人傷害，害怕別人觸碰自己的底線。現實中的雙魚可能如同林黛玉一般，他們的壓力通常是靠自己的幻想產生的，他們懦弱多疑，容易自卑，如果長時間不調整，保持這樣一個多疑的態度，身體和大腦也會在不知不覺中受到負面影響，產生負面情緒。

最「喪」星座 Top 1 ：處女座

處女座為人勤勉，一絲不苟，喜歡接觸社會，行事採取合理主義，是一個對社會頗有貢獻的人。對人體貼入微，做起事來也有大將之風，但是有時過於小心，反而無法掌握大綱，不過大體上作是一個有計劃和實務能力高的人，而且一向本著良心做事。在個性上思慮較多，富於批判精神，容易成為鋒利的評論家。有濃厚的道德觀念。

處女座的人大多死要面子活受罪，他們追求完美，不喜歡訴說煩惱，對待工作和生活都喜歡盡善盡美，他們大多有些輕微潔癖和重度強迫症，好勝心強，細心且敏感，比較情緒化。處女座往往會因為過度追求結果，所以喪失了過程中的快樂，常常因為一件事不如願，就會鬱鬱寡歡。處女座的朋友最好不要給自己太大的壓力，要學會放鬆自己。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】