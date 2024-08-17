最識扮豬食老虎的4個星座　「演技」超精湛、一個星座溫和是假象

下面這些星座，你被誰的温和樣子「騙」到過？



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最會扮豬食老虎的4大星座（《一頁之戀》劇照；01製圖）

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1. 天秤座

人均端水大師的天秤從不説重話，但他很講原則，也不是什麼軟柿子。

他總是會用柔軟而堅定的語氣娓娓道來，不嗆人也不妥協。聽的人總在不知不覺中就認同了他，跟被洗腦了似的。分明有些不對勁，卻又説不上來是哪裏。

2. 雙魚座

剛則折，柔則存，大概就是雙魚的處事原則。他懂得軟磨硬泡，也能夠伏低做小，用最富耐心和彈性的姿態來消融一切阻礙。

人們被激發出愧疚之情，不忍老這麼欺負他，總想着回報他一點。這個星座最常發揮人性的至善，可也最懂得利用人性的弱點。

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3. 射手座｜人馬座

蠢笨大概真是射手的一件極佳外裝，有了它能明明白白扮豬食老虎，甚麼後果都不怕。

搞砸事情時，都不用他出馬，自然有幫忙開脱的：原諒他吧，就是個純純大傻子。生猛地把所有功勞都佔了，也不會引起公憤：他就是個純純大傻子，肯定不是故意的。

4. 雙子座

好漢不吃眼前虧，雙子座從來不嘴硬死要面子，態度上該服軟就服軟。看起來低眉順眼，實際沒什麼損失，甚至一點好處都沒少拿。

表面佔主導強勢位的人回頭一看：不對呀，他怎麼好像才是個那個只掛名不負責的人呀！

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