日本鬧米荒超市無米買　日人或要食泰國米？老店創麵包便當自救

米是許多亞洲人日常的主食，基本上每天都能在餐桌上看到。日本最近就出現缺米、米價飆升的慘況，不少市民在社交平台上發文講到在超市找不到米，或許要改吃泰國等海外產地的米飯。



（新聞截圖）

日媒朝日新聞報導指，因為白米短缺從超市大米消失，泰國米等海外產米也引起了人們的關注。北海道大學附近一家為大學生提供實惠大份定食的餐廳店主就講到，他們每日都會用20公斤的米。而從兩個月前起進貨的價錢飆升，與去年對比每10公斤貴了300日圓（大約港幣16.1元），但為了服務年輕一代唯有咬牙忍耐。

有福井市的米銷售店在8月中旬已經完全斷貨（新聞截圖）

由於全國米短缺，有福井市的米銷售店收到大量來自東京都和關西地區的訂單，8月中旬去年的白米庫存已經清光、完全斷貨。雖然在21日今年的新米開始發貨，但零售價也可能較去年上漲30%至40%。

在社交平台X上也出現不少有關缺米的貼文，有網民就講到「看了公司附近的超市，真的沒有米。只剩下糯米，連糙米都賣光了」，「就算有也很貴」。當中亦有網民講到「去哪裡都找不到米，我只能一直吃麵」。同樣的情況亦出現在1892年創業的老舖便當屋「中央軒」。日媒FNN早前報導指，因為受到缺米情況影響，中央軒的兒玉社長唯有找尋米飯的代替品。最後決定推出將招牌便當中的白米換成麵包的新便當，希望渡過難關。

1892年創業的老舖「中央軒」推出將招牌便當中的白米換成麵包的便當（新聞截圖）

相較於日本國內米每公斤258日圓（大約港幣13.8元）的交易價格，截至上個月美國米的進口價格為每公斤149日圓（大約港幣8元），比國產便宜約40%，而泰國米的進口價格則為每公斤99日圓（大約港幣5.3元），便宜逾6成以上。因此有不少超市為了彌補國產米短缺，而出售外國產的米。

專家認為白米價格或將保持現有水平直至12月底（新聞截圖）

專家指缺米主要因去年異常炎熱氣候影響令全國各地白米失收。再加上外國觀光客到訪令需求大幅增加，才會造成缺米的狀況。國產米供不應求、價格飆升，農林水產省就表示，相信9月左右新米上市後，超市的短缺狀況將得到緩解。但新潟大學農學部助理教授伊藤良二就表示，至少需至11月份全國各地的米都上市後情況才會好轉，認為白米價格供給將保持現有水平直至12月底。