「打羽毛球」變香港新「性暗示」? 11個世界各地性暗示一文睇清

近日教育局推出的初中「公民、經濟與社會科」課程教材提及，學生須學習如何控制性衝動，更舉例若控制不到性衝動，可以「立即離開現場」，或「一起到運動場打羽毛球」等，令「打羽毛球」成為網上熱話，連港隊羽毛球代表謝影雪和李卓耀都在threads發帖「抽水」，有網民更笑言「打羽毛球」可能變成新性暗示潮語。

其實，不同地方男女間也有性暗示語句，包括台灣、日本、韓國、泰國、美國等地，《開罐》就搜集了世界各地11個不同地方的性暗示語句，若有日有人跟你說這些話，就不要傻更更了！



《由零開始愛上你》劇照

日前港隊代表謝影雪和李卓耀都在threads發帖「抽水」，其中李卓耀指「今晚打下羽毛球」，然後留下2個古惑表情的emoji；謝影雪則說「個個都約打羽毛球唔通個個都鍾意打羽毛球咩」，更配上戴着太陽眼鏡的emoji，惹來不少網民爆笑。其實世界各地都有性暗示，其潛台詞就是想有進一步關係，究竟不同地方的性暗示又是甚麼呢?

性暗示1.韓國—來我家食拉麵、 一起去看港

常看韓劇的人應該都很清楚這句話的實際含意，「要不要來我家吃泡麵再走」源自2001年電影《春逝》男主角邀約女主角去家裡吃泡麵，接著發生後續關係，後來韓國人沿用成為性暗示。2019年《愛的迫降》也出現過，男角具承俊邀徐丹留下來吃拉麵，而單純的徐丹不知道這個意思的，兩人也真的就只是在吃拉麵。《哲仁王后》中，奉煥捧著一碗拉麵，挑眉問哲宗：「要不要留下來吃碗拉麵再走？」都是同樣意思。

韓國—「一起去香港」

這句話在韓國人心目中也是性暗示！原來以前香港給韓國人一種富麗堂皇的感覺，韓國人亦很少有機會到外國旅行，相對香港的距離相對較近，是韓國人曾嚮往的旅遊地點。

《愛的迫降》劇照

性暗示2.日本—「來我家睇貓?」、「要不要一起去休息？」

日本人會不好意思直接表明，多用委婉的方式邀請對方到家作客，貓咪或其他寵物都是當成與對方進一步發展的說話技巧，讓對方放下戒心。

至於「要不要一起去休息？」這句話背後意思非常明顯。在日本有很多為情侶設計的love motel，因此如果問對方「要不要一起去休息」，其實就是想開房。

《貓之cafe》劇照

性暗示3.越南 一愛喝點檸樣汁嗎？

很多越南人都會喝檸檬汁解酒，如果有人問你「要喝檸檬汁嗎」，就代表對方想跟你發生關係，希望你能「幫忙解酒」或給予「撫慰」。

性暗示4. 泰國一一起睇鬼片吧

泰國多鬼片，但原來邀請對方一起看鬼片有另一種含意。因為泰國鬼片很恐怖，通常女生都會嚇到撲進男生的懷裡，大家身體接觸後，之後就可能有後續。

《鬼怪》劇照

性暗示5. 英國-netflix and chill

這句俗語已是「約炮」的慣用語，而chill的意涵非常曖昧，在國外有人約你一起在家裡chill，除了有性暗示之外，在大麻合法的國家也代表了一起抽、一起嗨的意思！

性暗示6. 美國—車子没油了、Hulu and hangout

當一對異性約會時開車到郊外，如果車子沒油了，代表需要停在原地一會。獨處時間變長，就代表有親密機會。

美國人也會說出 「Hulu and hangout」，跟Netflix and chill 一樣，，邀請對方來家中一起觀看 Hulu 的節目或電影，當然背後並非只睇電視咁簡單啦。。。

性暗示7. 西班牙一一起焗蛋糕

在西班牙，將甜品放進焗爐，有男女發生親密關係時體位互動的含意。而且焗蛋糕必須在家裡進行，因此也有邀請對方到家裡的意思。

《驚心破》劇照

性暗示8. 中國-北京、安徽、湖南、江西

大陸有許多省份、直轄市，因為數量過多，所以每個區域都有簡稱，而內地人就利用此簡稱來當作性暗示的一種用法，北京簡稱為「京」，安徽簡稱「皖」，湖南簡稱「湘」，江西則是「贛」，四個字使用起來便是約炮之意。

性暗示9. 台灣-一起買可樂嗎？

而台灣則用「一起買可樂嗎？」來代替，因為「買可樂」的普通話讀音與英文「make love」相似，因此如果有人跟你說要買可樂的時候，有機會是在暗示想和你發生親密關係，此外邀請對方去泡溫泉也是較為婉轉的性暗示！

《金秘書為何那樣》劇照

性暗示10. 越南 一愛喝點檸樣汁嗎？

不少越南人都會喝檸檬汁解酒，若有人問「要喝點檸檬汁嗎？」，即代表對方想跟你發生親密關係，希望你能「幫忙解酒」。

性暗示11. 葡萄牙—要不要一起打撞球

撞球有「一桿進洞」的意思，也有人把撞球的棍子、球、洞形容成人體的部位，大家應該也心領神會。