性病｜性愛前後必做5件事「避開尿道炎」手指愛撫須先戴上一物

台灣泌尿科醫生戴槐青表示，愛愛做好「5件事」就可以避免性行為後感染，尤其事前的清潔，與完事後尿尿與護理格外重要，另外在纏綿的過程中也要小心「別督錯洞」。



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台灣好幸福泌尿科體系總院長戴槐青醫生在臉書發文傳授「愛愛前後必做5招」避開尿道炎：

事前清潔：

愛愛前一定要清潔，且要清潔到「所有會接觸到性器官的身體部分」。例如若喜歡手指愛撫，可以考慮請伴侶使用指險套，以防止手指上的細菌接觸到性器官。同樣地，口愛之前，建議先漱口清潔口腔。

避免舔到肛門附近區域：

即使經過清洗，仍可能有少量細菌殘留，其可能透過口交的路徑進入尿道，增加尿道炎的風險。因此，建議本身容易感染尿道炎者，最好避免以舌頭接觸到離肛門太近的地方。

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完事要尿尿：

在性愛結束後，立即排尿可有效清除因性行為而進入尿道的細菌，降低尿道感染的機會。同時，當膀胱充滿尿液時，也有助於將細菌從膀胱排出，減少膀胱炎感染機率。因此在完事後最好先喝一杯水，有助排尿，也能減少感染風險。

注意性行為衛生：

愛愛過程中有時候會「督錯洞」，但請避免觸摸肛門後再觸摸陰部，才能有效防止細菌交叉感染。此外，強烈反對重複使用保險套，因為可能導致細菌傳播。若要進行多次性行為，請及時更換新的保險套，避免細菌殘留和增加感染機會。

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事後護理：

完事後應立即清潔私密部位，尤其是女生，要注意清潔外陰部。此外，留意睡眠和適度休息也是保持泌尿道健康的重要因素。

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