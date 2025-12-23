性事頻繁導致陰道鬆弛？婦產科醫師打破迷思　揭「變鬆」3大主因

在女性私密話題中，「鬆弛」是許多人心中揮之不去的焦慮，甚至有人擔心這與性行為頻率有關，產生不必要的心理負擔。近日，台灣婦產科醫師嚴絢上在Facebook專頁指出這是一個很常見的迷思，其實陰道緊實度與性事頻率沒有太大關係。



嚴絢上醫師表示，陰道緊實度與性經驗並無直接關聯，女性應以正確的知識看待自己的身體。一般程度的性行為對陰道結構的影響非常有限，真正導致緊實度改變的原因，多半來自身體歷程的3個重大轉變。

醫師表示陰道緊實度與性事頻率沒有太大關係。（AI圖片）

1. 分娩過程的巨大拉伸

自然分娩是對骨盆底肌與陰道最大的挑戰，產道為了讓胎兒順利通過而產生巨大拉伸。雖然身體在產後具備修復功能，但肌肉與組織的彈性仍可能留下拉伸過的痕跡。這些改變是身為母親付出的實質證明。

2. 自然老化的生理規律

隨著年歲增長，人體分泌的雌激素會自然減少。如同面部肌膚流失膠原蛋白會產生皺紋或出現鬆弛一樣，私密處的軟組織也會因營養支撐減少，導致支撐力與彈性下降，這屬於人體生理循環的自然老化規律。

3. 身體快速變化連帶影響

當體重在短時間內大幅下降，身體流失的往往不只是脂肪，還包括維持彈性關鍵的膠原蛋白與肌肉組織。類似這樣的快速變化都會導致全身肌膚的支撐力減弱，私密處的緊實度亦有可能同步受到影響，出現彈性下降的狀況。

嚴醫師也強調，陰道的生理構造足以應對多種生理變化與擴張。一般的日常活動或性生活，並不會對其結構造成永久性的損傷或改變。私密處的緊實度變化是生命歷程與生理機能轉變的自然現象，不應將生理特徵標籤化。

資料來源：嚴絢上醫師Facebook專頁