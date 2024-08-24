八位人氣AV女優濕身玩水照曝光　網民：這是可以免費看的嗎？

儘管矚目活動「TRE台北國際成人展」已結束一段時間，但鑒於其盛大的規模、以及活動的成功，使得許多人氣女優迄今仍持續發布在TRE的相關貼文，欲與粉絲們分享在台灣的點點滴滴。



像是這次有著「最強同盟」稱謂的S1、Moodyz、Idea Pocket和kawaii*聯合展位，他們不僅力邀到miru、伊藤舞雪、本鄉愛、小野六花、早坂姫、田野憂、長濱蜜梨和役野満里奈等人驚喜出席，稍早更曝光了她們一起在台灣酒店泳池戲水的照片，令網民逗趣回應道「這組合太驚喜」、「這是可以免費看的嗎？」等話語。

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要知道在這八人中，除了miru、本鄉愛已是在X（Twitter）突破百萬追蹤的頂流女優，包括長濱蜜梨、早坂姫更是今年備受矚目的超級新秀，致使這些人的相聚，十足令粉絲們又驚又喜。然而隨著今年TRE台北國際成人展的盛大落幕，已接連讓不少的群眾爭相討論到明年的出席陣容！

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