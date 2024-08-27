譚仔三哥進軍科大！推「過3爆4」套餐「米線任你Reg」被讚:有諗頭

U life 其中一個難忘時刻是同同學一齊去食頹飯，不過大學食堂不論食物質素、服務態度經常被人熱議。科大學生會早前已表示，譚仔三哥會進駐科大，而近日譚仔三哥終於開業，有網民更在社交平台上分享用餐感受，究竟跟出面街食的譚仔三哥有咩分別？



其實科大學生會編輯委員會早於七月在fb專頁已透露，譚仔三哥於新學期接替活力素食（TT Veggie），於原址進行翻新工程，並預計於九月新學期投入服務。帖文指譚仔三哥米線主要提供米線及其他小食，種類與校外餐廳幾乎一樣，有受訪學生更表示十分期待.

而昨日已有網民率先到科大譚仔三哥用餐，更在Threads直擊開業情況。根據網民的相片所見，排隊幫襯的學生和職員不少，「要排好耐隊先可以買到」，而且雖然食物種類跟坊間的三哥應該沒大差別，但卻加了一些特別的套餐名稱，如「自選米線任你Reg」、「過3爆4套餐」、「三哥勁過小食」等，相當貼近大學生活。

而網民指價錢跟出外面譚仔三哥的價錢也差不多，「唔知第日會唔會可以用app落定單先」。雖然看似人多，但網民表示出餐很快，「平時我外面食要等15分鐘 呢度只係等大約5分鐘就出到餐」，更指希望將有app可以預早落單，也有網民讚餐牌名「有諗頭」，更提議「不如整個3.5小辣」。