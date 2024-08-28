港男網上重酬徵亡妹毛公仔　一年後公開進度惹哭網民：世紀好哥哥

不少人小時候都有陪伴自己的毛公仔，因為充滿著回憶，即使長大成人也不會丟掉他們。去年有港男於連登討論區發文，貼出1張放滿毛公仔的相片，講到他們是已過世妹妹遺物，部分卻遭母親不慎丟棄，願意重酬尋回相中公仔。當時貼文引來不少網民祝福、出手相助，時隔一年樓主就出Po向網民分享進度，再次惹哭一眾網民。



（連登討論區圖片）

港男去年於連登討論區上發文，貼出一張床邊擺滿公仔的照片，講到妹妹於10年前與世長辭，相中公仔為她的遺物，「細個時會拎佢哋嚟教妹妹做功課同埋氹佢，亦成日同妹妹一齊講啲公仔嘅嘢，佢哋每一隻都有自己嘅名同埋性格，喺我同妹妹心目中，佢哋唔係公仔，而係動物」。本來自己一直將他們放在床邊，不過媽媽覺得公仔已經太舊，又妨礙換床單、曾提出要丟棄，於是改以黑色膠袋裝起公仔收藏。但一段時間後再次拿出公仔時，就發現其中十多隻竟不翼而飛，相信是媽媽丟妹妹舊衫時不小心一起丟棄了。事件令他非常難過又自責，恰巧在手機中找回妹妹公仔合照，便決定要嘗試購回或找人製作公仔，發文希望網民幫忙。

（連登討論區截圖）

當時有不少網民在得知公仔背後故事後留言安慰，亦出手幫忙尋回相似的公仔。時隔一年港男再在討論區上發貼文，再次分享公仔們的合照，表示「$2000一隻徵公仔，箭嘴指住嘅我出$5000一隻」，並分享開始嘗試尋回公仔後1年的進度。

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港男表示自己成功從網民手上買回綿羊，又獲另一位網民送贈跳跳虎，亦有網民助他在Carousell上找到相似的小矮人；不見了的10多隻公仔中，成功找回3隻。另外亦有網友送或賣出與妹妹公仔們同款的朋友，讓家庭新增了5位成員。港男形容其中一隻鴨仔看上去像是流浪漢、很久沒有洗澡，於是幫鴨鴨沖涼，又為牠襯了一個煲呔扮靚。港男亦找人製作公仔，輪候了1年最近終於完成了第一隻，又感激幫他畫設計圖的網民。

在文末港男講到「好多謝所有幫我搵公仔嘅熱心人!」感謝網友們，又指出有不少網民勸他去做心理治療，他亦有去，不過還是認為最能讓自己釋懷的方法始終是找回公仔們，會為此繼續努力。

（《任意依戀》劇照）

有網民就被貼文觸動，「事隔一年，再睇都係好感動，你係一個好哥哥，一定可以搵得返晒㗎」，亦有不少網民恭喜港男找回部分公仔。亦有人講到「不過啲人真係2000賣，咁X大咬」批網民貪心，不過港男回覆留言時就指「唔緊要啦，最緊要搵得番啲公仔」，又表示「如果俾10萬蚊原先啲公仔會返晒嚟，我會即刻畀」。亦透露自己仍有很大遺憾，常回想當時若將公仔收納得更好、用行李箱裝著，就不會被媽媽不小心丟棄。希望這位可以成功找回所有公仔，彌補心中遺憾吧！