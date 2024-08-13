港大這舍堂太頹遭老鬼狂鬧　攻擊背後其實超有愛：自卑L嘅天堂

一年又到開學季節，準備入大學總是又期待又搶憂，住hall驚被「大仙」欺負？有畢業生自爆其舍堂是全個港大最頹，甚至形容為容貌焦慮、毒L、自卑人士必到之地，表面踩到一文不值，其實是個好地方。



港大舍堂文化濃厚（資料圖片，非事主及相關舍堂）

一名香港大學畢業生在Threads上發文，開宗明義表示港大生「容貌焦慮一律建議入skylee（即Simon K. Y. Lee Hall 李國賢堂，下稱Lee Hall）」，事緣她與新生聊天時發現對方因為其他Hall的同學太champ（港大用語，通常形容一個人有好表現或突出）而未有積極參與，卻有報名Lee Hall活動。

樓主與新生聊天時，發現對方其實怕chur卻有報名Lee Hall活動（《我的ID是江南美人》）

樓主笑言該同學「已經看透世事，識啲嘢」，有3個原因令Lee Hall在她眼中變成「自卑L天堂」：

【1】不會因容貌而被批評或攻擊

所有人入到Lee Hall，其外貌基本上都等於自動升一級，中上樣已可做男神女神，普通樣會被評為中上，異性緣及桃花都會變多；即使被認為是樣衰或肥，都會變正常水平。樓主形容，就算大家的外表「吹大咗」亦無問題：「冇人會笑，因為間hall（核心價值）係講包容同成長。」

Lee Hall走warm路線，樓主亦見證不少毒L加入後變得有自信，談吐得宜，慢慢開始做gym學襯衫，最後成功出pool，絕對是「毒L改造廠」。而她住在Lee Hall多年，都未聽過有人笑其他人「肥婆」，但認識其他hall的同學就相對較多評論別人外表。

樓主見證不少毒L加入後大改造，最後成功出pool（《愛回家之開心速遞》）

【2】接受Hallmate打扮較頹

樓主直言Lee Hall就是港大之中的CU（中大），即是代表不少人都會着頹Tee及拖鞋出街，「唔少hallmate包括小妹都試過踢拖上堂，甚至有好多人成日着hall tee出街，完全係時裝災難。」

樓主表示不少人都會着hall tee出街（YouTube@HKU截圖，照片非事主

【3】讀書運動唔勁都OK

以為港大一定人人學霸爆四？樓主表示，只要你屬於Lee Hall，「GPA過三已經有人吹奏，first hon直情上埋神枱。」港大舍堂之間亦有不少運動比賽，除了較普及的運動外，亦有棍網球（Lacrosse）等較冷門運動。唔夠Champ也不用擔心，樓主指只要「有少少運動底，打過吓學界，就算淨係D2都有機會成為star player，體驗carry全隊波嘅爽甜滋味。」

港大舍堂之間有不少運動比賽（FB@HKU Lacrosse Club，照片非事主）

雖然樓主看似踩到Lee Hall一文不值，但她也感歎道：「以前會好sad自己間hall咁X，但忘記咗當初就係貪佢X先入嚟，百貨應百客。」網民留言表示：「HKU之中嘅CU，sldpk（笑L到PK）」、「Fm year見到一班Lee Hall人踢拖出去，當時睇到我呆咗，第一次喺HKU見到咁多人踢拖」、「早知當年就揀呢度」。