港男一家四口遊日本　自駕遊超速XX公里被拒入境！網民嘲：自作孽

不少港人都喜歡到日本自駕遊，可以更自由安排行程時間，不過亦不時聽聞有港人當地違規被罰款或不幸發生意外的消息。今日(3日)有網民就在社交平台上分享到，自己有客人因為在日本超速駕駛正被拒入境，一家人被逼取消旅程後嬲爆，引起網民熱論。



（《電影之神》劇照）

自駕遊彈性高、即使是較偏遠的景點也可以到訪，價錢很多時候也較乘搭新幹線便宜，因此不少有國際車牌的港人到日本旅行時都會選擇自駕遊。不過香港與日本的交通規則不同，每年亦有不少遊客會違規，甚至發生交通意外。有網民今日就在Facebook群組「日本自駕遊情報分享專區 」上發文，指他今日去關西機場接一家四口的訪日香港客人，誰知等了2個小時仍不見人影。之後就接獲客人電話告知被捉進「小黑房」，嬲爆指自己被拒絕入境。

（Facebook截圖）

原來一家四口中一名港男上次赴日旅行時自駕遊超速50公里，被警察罰款並有記錄、有關部門通知入國管理局，故今次再入境即被拒。樓主表示「個客發晒癲X，訂晒酒店溫泉旅館叫人賠償俾佢」，更要求樓主入禁區幫他解決，怒道「我唔理你同我即刻搞掂佢」，該男更跟樓主表示自己花了很多錢預訂餐廳酒店，日本無權不讓他入境，甚至指日本政府侵犯他的人權。

樓主講到「大家以為拎住國際牌唔會俾人扣分停牌，就任意妄為，拒絕過你入境，最少五年內你都唔使再嚟。嚴重情況下黑名單你一世」提醒網民不應以身試法。而據樓主所指日本只是拒絕超速駕駛的男子入境，但一家四口最終決定一起回香港，並將向旅遊保險索償。

曾有港人到日本自駕遊時發生車禍（HBC NEWS 截圖）

貼文引起網民熱論，有網民就問到客人是否沒有交罰款才被拒入境，樓主回應指客人已交罰款，「佢覺得你嚴重超速，有可能再犯咪拒絕你入境」。有網民留言就形容該客人超速50公里已是「瘋狂駕駛」，亦有人指他們是「自作孽, 不可活, 大快人心」，大讚「日本當局做得好，警惕下啲友仔自駕遊唔好亂Q咁嚟」，只是辛苦了樓主和需要處理他們個案的保險公司。

不過亦有不少網民指自己在日本自駕遊經常超速，覺得如已交足罰款仍被拒絕入境懲罰太嚴重，「咁大鑊，次次都超最少30，間中超50」，直指「高速公路限80，揸130根本好正常」。若不超速會一直被推尾，而且「日本local在高速咪一樣飛」，推測該客人應該是除了超速之外還有犯其他危害交通安全的行為，又或是沒有遵守日本「揸快車盡量唔好做帶頭嗰架」的潛規則才會被捉。

（ZURICH網站截圖）

據日本保險公司ZURICH整合警視廳的資料所指，在普通道路超速行駛30公里以上、高速公路超速40公里以上的，會被視為「紅罰單」，屬於嚴重個案，會開立交通違反通知書，並將會受到刑事處罰、留有犯罪記錄，罰款金額則由法院決定。國際車牌並沒有扣分機制，不過樓主的客人嚴重超速50公里、或被留有案底，因此被日本當局拒絕入境也實屬正常。樓主亦表示「人哋本地人俾人拉最多咪罰錢重考，你哋嚟旅行人哋有權拒絕你入境，唔係真係當自己返鄉下啊」。

（Nikkei Asia）

有網民就批評認為超速合理的港人，講到「限咗速即係人哋規矩係咁啦，你咁鍾意唔守人規矩ok，你唔守規矩人哋就有權拉你，拉唔到係好彩，拉到咪好似佢咁唔俾去日本囉」。其實反觀若有旅客來港租車自駕遊超速危險駕駛，不論最終有沒有發生意外，即使他們繳了罰款相信大家也不會歡迎他們來港旅遊吧。因此大家在香港或是海外也應遵守交通規則，絕對不要抱僥倖心態啊！