東京迪士尼賣「隱藏商品」網揭購買經過+員工反應　貼心處理獲讚

東京迪士尼樂園除了遊樂設施之外，不少人都喜歡在園內精品店購買大量日本限定的紀念品，但原來店內竟然有款「隱藏商品」？有日本網民嘗試購買，過程讓他直呼超神奇。



東京迪士尼樂園有款「隱藏商品」最近引起討論（Tokyo Disney Resort）

一名日本網民NekopoN在X發文，他有日在東京迪士尼觀光時突然想吸煙但又沒有帶，就隨機詢問路過的一名員工：「哪裡可以買煙？」該員工指示他到不遠的一間精品店，指可以在店內買到香煙。樓主走進店裡時心想：「這裡看起來完全不像有香煙賣」，店內沒有告示，貨架上也沒有擺放。

網民指店內沒有賣香煙告示，貨架上也沒有擺放（Tokyo Disney Resort）

於是樓主猶豫地走到收銀處，問店員是否可以在此買煙。店員聽後從收銀櫃台下拿出一張香煙目錄，更超配合地發出「噓......」的聲音，示意樓主低調，他笑道自己「來到了賣香煙的秘密商店呢」。

網民最後成功買到煙（NekopoN @X）

迪士尼樂園大部分地方都是禁煙，想吸煙的遊客只可以到指定吸煙區，而且位置通常較為隱蔽，盡量減少對其他遊客的影響。而東京迪士尼樂園（包括海洋園區）有10間精品店都是賣香煙的「秘密商店」，每邊各5間，雖然並非所有露天地方都可吸煙，但園方的做法也有照顧一班煙民。

雖然有得賣，但迪士尼樂園大部分地方都是禁煙，遊客只可以到指定吸煙區吸食，而且位置通常較為隱蔽（Tokyo Disney Resort）

有網民留言指自己也曾在東京迪士尼內買煙，香煙目錄上更有5至10款產品可選，但就沒有打火機出售；也有人表示：「（迪士尼）果然是夢境國度，連這種事都考慮到了」、「售價會跟紀念品一樣貴嗎？」、「店員可能會說：先生，這裡不是那樣叫的，我們稱為『Elsa公主雪之呼氣產生器』」。有機會你又會想去尋找這「隱藏商品」嗎？