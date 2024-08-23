刺身拼盤吃伴菜代表不禮貌？日網教哪些伴菜能吃：菊花有特別食法

不論是在餐廳還是超市買魚生刺身時，拼盤上都會附有一些伴菜，例如白蘿蔔絲或紫蘇葉等等。但不少人都不知道這些「裝飾」應該吃掉還是剩下來，尤其是去高級旅館或餐廳進食的時候，更是會擔心違反用餐禮儀。到底應該怎麼做呢？



在日本餐廳除了吃壽司之外，不少人都會選擇點刺身拼盤。而伴隨著魚生來的還有「つま」，可以譯作陪襯，當中主要包括白蘿蔔絲、紫蘇葉、菊花和海藻等等。有很多港人都會將它們當成是裝飾，遺留在盤子上。

日本網站Hint-Pot日前就分享到，不論吃不吃這些伴菜，在日本餐廳也不會構成不禮貌。不過在高級餐廳，這些伴菜也有可能是經過嚴選的食材，能進一步昇華進食體驗。而且這些伴菜其實並不只是用於改善賣相的裝飾品，除了顏色、味道方面之外，這些食材亦有豐富營養和健康功效，可防止食物中毒和消化不良等。

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刺身拼盤「伴菜」的營養功效

【1】白蘿蔔絲

白蘿蔔中含有的辛辣味道成分「異硫氰酸烯丙酯」具有殺菌作用，亦能防止細菌生長。另外亦含有消化酶，如澱粉酶和原澱粉酶，有助於消化。

【2】紫蘇

紫蘇葉中的香料成分紫蘇醛（Perillaldehyde）具有殺菌、防腐作用。吃刺身時葉子通常整片上，但據說切碎後會變得更香、效果更佳。

【3】海藻

作為刺身食用的魚生並不含有膳食纖維，因此將含有豐富的膳食纖維的海藻配合刺身進食較理想。

【4】薑

薑裡面含有的辛辣成分薑辣素具有殺菌作用，同時具有抑制魚腥味的作用。

【5】山葵

成分「異硫氰酸烯丙酯」具有特別強的抗菌作用，有助於預防食物中毒。另外，山葵獨特的辣味也能大大減低魚的腥味。

【6】菊花

菊花有抗氧化、解毒和殺菌的作用，將它的香氣作為調味料享受刺身。

雖說這些伴菜有不少功效，但菊花應該怎麼吃呢？食用菊花若整朵食用有苦味，因此可以用筷子將花瓣撕下撒在刺身上，有或者將花瓣加入醬油中以享受其味道、顏色和口感。下次再看到刺身拼盤的伴菜就不用再迷惘，放進嘴裡試試吧！