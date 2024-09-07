25歲女食避孕藥上圍激漲「C→E」停服冇縮水 ！內行人揭真正原因

【避孕藥副作用】不少女性會以口服避孕藥治療相關婦科疾病或是避孕，有女網民吃藥後，胸部大小竟從C上升到E，且停藥半年後也沒有打回原形，引發熱議。有男網友笑稱「這篇很危險」，他直呼「我女友看到這篇會發瘋想試試」；另有人解釋，「調經藥品通常都是會影響激素分泌的，所以造成胸部長大也是有可能的，是因為藥品的激素影響後的結果，但避孕藥真的好多副作用，還會傷身」。



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一名女網民在Dcard發文表示，她的罩杯原本為75C，前陣子為了調經而吃了婦產科開的避孕藥，吃了半年以後罩杯竟長大到75E，且體重沒有增加，本來以為停藥後就會打回原形，結果她停藥半年後依然維持75E的罩杯，令她覺得相當訝異。

原PO說，她今年已經25歲，本來很擔心是否是乳房內有奇怪的腫塊，不過就醫檢查後確定沒有問題，她好奇「想問問有女孩跟我一樣有類似情形的嗎？不知道是避孕藥造成的，還是我只是晚發育？」

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有人有類似經驗並留言：

「相對的也會變胖，我吃避孕藥、延經藥以後變胖，就不敢再吃了」

「我也是吃完大了兩個罩杯，但也胖了，停藥一年胸也沒變小也沒變瘦」

「小S當年也是這樣啊，她一開始在娛樂百分百時期胸很小，後來慢慢變大，我記得是她牙套快拆的時候，跟大家說她吃了調經的避孕藥，不知道為什麼就變大了，我還很羨慕」。



有網友聽了躍躍欲試並表示：

「這篇很危險先刪了吧，我女友餒餒（胸部）都沒有，貧乳都不算，她看到會發瘋想試試看」

「黛麗安嗎，記住了」

「這就去叫女友吃」

「避孕藥全台大缺貨」。



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不過有人提醒：

「希望女孩們不要看到這篇為了長大就去吃藥，想想看副作用，搞壞身體的代價能不能撐承擔」

「我剛爬文，它副作用很大，有些人因此得抑鬱症；主要副作用為噁心、腹痛、體重增加、頭痛、情緒低落、情緒改變、胸部疼痛、乳房觸痛」。



事實上口服避孕藥的成分含有雌激素和黃體素，這兩種成分會促進女性特徵，如乳房發育、腰部變細、臀部變大等，不過其實豐胸效果有限，通常約半個罩杯，且一般停藥後乳房就會恢復原本的大小。

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