女生床戰180cm男友　除褲驚見嚴重包莖「長度如中指」事後更尷尬

一段感情發展熱絡，兩情相悅自然會進入床事階段。不過，一位台灣女網民日前在論壇Dcard發文抱怨，和180厘米高的男友交往兩個月後，有次在外過夜，她所期待的激情夜晚一觸即發，未料一脫褲見到「包大人」，全程都令她相當失望。貼文引發討論。



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原PO說，與男友交往兩個月時，第一次到外縣市旅遊住宿，她非常期待那個激情的夜晚，「男友身高將近180，結果...褲子脫下來目測長度大概7-8厘米，因為我的中指8，蠻好算的，而且還包莖，瞬間有點冷掉」。



原PO指出，起初還能安慰自己，長短不是問題，技巧還有望取勝！豈料就連接吻都能讓她崩潰，「男友似乎不會接吻，我整個下半臉都是口水，而且他有口臭」。

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她續指，進入主戲期間男友又說套子太緊，「（原PO）整個過程都沒什麼感覺」，換姿勢還掉出來，「最尷尬的是，結束之後...保險套是卡在我那邊，我還自己拉出來」。



床事結束了，不過原PO說一向好睡的她徹夜難眠，「他的打呼聲真的像戰爭，我整個晚上都沒有睡，躲在廁所滑手機」。

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如今交半年，儘管男友情緒穩定脾氣好，彼此相處也非常愉快，但原PO認為，自己已對性愛無感，男友又常抱怨她性冷感。原PO好奇問，「怕直接說很傷人，到底怎麼溝通呀」。

貼文引發討論，網友留言回：

「謝謝你教我用中指量」

「分手吧，感情要身心靈都契合。感覺妳比較有潔癖，他可能沒有自覺」

「好心疼妳！包莖、口臭、打呼對很多人而言都是大忌」。



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