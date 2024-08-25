傲人胸器竟成分手主因？豐滿女遭男友要求縮胸　心水清網民揭真相

時下不少女性對自己的豐滿胸部感到驕傲，而許多男性也喜歡胸部大的女生。不過，一名台灣女網民表示，這項身材優勢竟成為自己被分手的理由，男友覺得胸部太大很噁心，甚至建議她去做縮胸手術，讓她十分傻眼。



【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 7

原PO在Dcard以「奶太大了被分手」為題，表示一直以來都很滿意自己的身材，特別是胸部大這件事，甚至常常被身邊的朋友開玩笑說是「胸器」。然而，有一天原PO跟男友一起出去吃飯，回家後男友突然很嚴肅地對原PO說，他覺得原PO的胸部太大，每次看到都覺得很不自然，「甚至有點噁心」。



原PO表示，自己當下真的超級震驚，「這可是我引以為傲的部分，竟然在他眼裡成了缺點」？更崩潰的是，原PO的男友告訴她，自己其實更喜歡身材纖細的女生，說這類型的女生才是他的理想型，「他甚至建議我去做縮胸手術」。

原PO崩潰大喊「無法理解」，直呼社會上那麼多羨慕有大胸女友的男生，「怎麼輪到我這裡就變成了問題」？更禁不住猜想：

難道是我不夠好嗎？還是這段感情本身就有問題？

【相關圖輯】2023年各國胸部尺寸大調查 中國平均胸圍AA-A 最大的在哪一國？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 11

貼文一出，不少網民表示：

「他可能是覺得妳太胖，所以才說妳奶太大不喜歡」

「請問妳是瘦大奶嗎？是的話，就是妳男友有病；如果是胖大奶，就是妳男友很委婉」

「我感覺妳男友應該是想很委婉的說妳胖？因為通常瘦了奶也小了，所以反著說？再加上妳說他比較喜歡纖細的女生，會不會其實不是奶的問題，是纖細的問題」



同時也有不少人安慰原PO說：

「奶大是妳天生條件，為了他想做縮胸？要確定欸」

「他只是前男友而已，不是老公，不要為了一棵樹，放棄整個森林」

「既然不喜歡當初幹嘛交往？我覺得他就是玩膩了，隨便找個理由分手，就算妳今天不是奶大，他也會找其他理由，太矮、太高、太胖、太瘦等，把他踹了，妳還是最美的」



之後原PO也在貼文中更新資訊，表明自己身高158厘米、體重47公斤、E罩杯，雖然沒有附上照片，但並非網民們所猜測的「恐龍妹」。

【相關圖輯】戀愛專家證實男人XX秒決定「要不要追妳」約會後一行為揭會否拍拖（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 4

延伸閱讀：

回台灣不能用！他買這款電器遭日本店員狂阻止 知情人曝原因

好喝到常缺貨！婆媽大推全聯1款鮮奶超濃香 老饕哀號：不要講出來

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】