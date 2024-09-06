日本新開全國最短航線！飛行時間僅7分鐘　起飛2分鐘即出降落廣播

離開香港去旅行時，基本上都要坐飛機，而且一坐就要坐幾小時，即使是國內航線也最少需要且小時左右。最近日本就開通了一條全國最短的航線，飛行時間僅僅只有7分鐘！起飛2分鐘就會開始進入降落程序，到底哪裏可以搭到呢？



（《特務搞飛機》劇照）

到國外旅行要跨越很長的距離，搭飛機是最常見的手段，比起其他交通手段繞的路少，花費的時間也短很多，但一般也是以小時單位算起。不過生活資訊網站VAGUE日前就分享到，今年8月1日日本剛新開通了一條全國最短的航線，飛行時間僅需7分鐘。

這個全新航線由日本航空（JAL）旗下子公司日本空中通勤（JAC）營運，由大概位於鹿兒島和沖繩中間點的奄美大島飛往喜界島，每天只會往返兩次。兩個島嶼之間的直線距離只有24公里，飛行時間僅7分鐘，起飛2分半鐘左右便已經會聽到準備降落的廣播。即使算上前往跑道的時間，所需時間也只是大約20分鐘。換句話說，一般航線可能還在登機的時候，這條航線的乘客已經到達目的地了！

（喜界島ナビ）

奄美大島去喜界島除了JAC的飛機之外，還可以選擇乘搭渡輪。渡輪價錢比較實惠由4,300日圓起至7,960日圓（大約233至431港元，或據燃油價格進行調整），不過需要先從奄美機場乘1小時車程到名瀨港，再搭約2小時的船程才能到達喜界島。而雖然機票一張由6,050日圓起（大約328港元），但全程只需要20分鐘就能到達。

喜界島有多個沙灘，有機會可以看到海龜產卵、孵化以和寄居蟹等大自然生物。不知大家若要到訪喜界島的話又會選擇搭飛機還是渡輪呢？