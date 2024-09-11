飛田新地2.0？大阪松島新地另類紅燈區　3大特色被讚性價比高

相信有不少人都聽說過飛田新地這個位於大阪的知名紅燈區，裡面風俗店林立，看中店裡的小姐就可以進店享受，被成為「男人天堂」。但不知道大家又是否認識「松島新地」呢？這裏是歷史更悠久的秘境歡樂街，店舖數亦僅次於飛田新地，到底有甚麼特別之處呢？



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松島新地的位置不難找，在市營地鐵九条駅會看到一條商店街，然後稍微繞一下旁邊就可以看到松島新地料理組合的門牌了。位於大阪西區九條區的「松島新地」作為紅燈區雖然知名度遠遠不及「飛田新地」，但其實其前身「松島遊廓」成立於1869年，比1918年開業的飛田新地的歷史還要悠久，1945年3月大阪空襲期間被銷毀後才搬至現址。松島新地的「料亭」數量僅次於飛田新地，擁有約80家店，不過相比約有160家店的飛田新地面積也就只有一半。

綜合日媒FRIDAY分享到，松島新地有三大特色。首先，這裡的人流及觀光客數量比飛田新地少，店舖不會太擁擠、氣氛較輕鬆。第二， 料亭女性的質素也可以媲美飛田新地，不過松島新地的女性們明顯比較「友善」，大多數都會微笑著向經過的人們揮手、令人心曠神怡，能體驗到另一種魅力。不過，松島新地約80家店舖分散在6個不同區域，「正街」和「松清街」是人流最多的兩區，其餘4區位於後街的女生質素會較參差。

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第三，在松島新地Cosplay服裝亦一樣流行，有穿著浴衣、球衣、制服等的女性，亦有戴著獸耳的小姐。同時也有很多穿著性感但成熟的女性，例如是開領白色連身裙，與「充滿強烈刺激」的飛田新地有點不同。除此之外，飛田新地的料亭門前通常只有一名女性待機，松島新地則是同時有2至3人坐鎮的店舖較多。客人可以在對比各店舖的女性後才點名，更安心遊玩。

松島新地的特別之處是他看起來只像是一般的街道，除了「料亭」之外也有住宅、工地、髮型屋和飲食店等等，平常也常有男女老幼的市民經過。如果將飛田新地形容為「迪士尼」，那麼松島新地就像與大自然共存的戶外公園。

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不過光顧「料亭」說穿了就是接受性服務，到底飛田和松島新地有甚麼分別呢？整體上松島新地的收費比飛田新地便宜，價格從20分鐘1.3萬日圓（大約712港元）到30分鐘1.8萬日圓（大約986港元）不等，每10分鐘增加5,000日圓（大約274港元），最長是60分鐘的方案。主要街道主要提供30分鐘的方案，但有些餐廳也提供20分鐘的方案。由於性價比最高，大部份顧客都選擇20分鐘或30分鐘的方案。

而松島新地與飛田新地最大的分別是，客人在接受服務前後都會洗澡，可以在乾淨清爽的情況下享受服務；衛生程度較好。但由於洗澡的時間也包含在方案中，因此選30分鐘的人較多，避免時間太過緊湊。

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料亭從上午10點到11點左右便會陸續開始營業，到了下午3點到5點大部份也已開始營業，下午6點左右開始，人流就會開始擁擠。而所有商店清一色在午夜關門，只要23點59分前進店就能享受服務。不過大家有一點要留意的是，與飛田新地一樣松島新地禁止拍攝。如果你攜帶相機或手機有機會會被人誤會，也會令女性們感到不安，出於禮貌還是遵守禮儀、關閉手機才進店吧。