調查揭女人最愛「陰莖尺寸」港男唔達標？附全球陰莖長度最新排名

不少男士對於陰莖尺寸有莫名執著。美國醫療網站ZipHealth近日便就此問題作出調查，訪問了800名異性戀女士最喜愛的「陰莖尺寸」，竟有意外發現！



根據調查結果顯示，大部份美國女士對於適中的尺寸便滿意，而女士最偏好的陰莖長度約14厘米、周長約11.4厘米。反而從男士角度，他們認為最理想的尺寸是16.5厘米長，14厘米周長，明顯地認為更長更好。

根據調查結果顯示，大部份美國女士對於適中的尺寸便滿意，男士明顯地認為更長更好。

根據「世界人口評論」（World Population Review）組織本年公布數據，全球男性的「陰莖勃起平均長度」落在12.9厘米至13.92厘米之間，相信大部分男士都符合上述「女士最偏好」要求，惟香港男性陰莖的平均勃起長度為11.19厘米（4.41吋），在全球142個國家／地區中排名第130，也低於「女士最偏好」。

睇埋全球陰莖長度最新排名：

2024年男性陰莖平均尺寸最大的前10名國家／地區分別為：

TOP 1 蘇丹（17.95厘米）

TOP 2 剛果民主共和國（17.93厘米）

TOP 3 厄瓜多（17.59厘米）

TOP 4 剛果（17.33厘米）

TOP 5 迦納（17.31厘米）

TOP 6 奈及利亞（17.00厘米）

TOP 7 委內瑞拉（16.93厘米）

TOP 8 黎巴嫩（16.82厘米）

TOP 9 哥倫比亞（16.75厘米）

TOP 10 喀麥隆（16.65厘米）



2024年男性陰莖平均尺寸最大的前10名國家。

陰莖平均尺寸最短的國家／地區為：

1 泰國（9.43厘米）

2 朝鮮（9.60厘米）

3 柬埔寨（9.84厘米）

4 尼泊爾（9.98厘米）

5 緬甸（10.10厘米）

6 老撾（10.04厘米）

7 越南（10.15厘米）

8 斯里蘭卡（10.18厘米）

9 韓國（10.08厘米）

10 菲律賓（10.85）

11 不丹（11.12）

12 新加坡（11.16）

13 香港（11.19厘米）



2024年男性陰莖平均尺寸最短的10國家。

然而，此次美國調查再發現，對於女士性滿意度方面，陰莖尺寸並非最重要的一環，溝通才是滿意的關鍵。近3成女士表示，如果雙方沒有討論過「喜好」或「滿意度」，就代表她們非常不滿意當時的性生活。所以港男們就算長度不達標，但若跟女伴做足溝通，都一樣有分加，千萬不要氣餒。