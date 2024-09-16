美誠月餅｜月餅外型/名稱都扮美心月餅？20個啼笑皆非的山寨品牌

近日深陷於輿論風波的內地網紅「瘋狂小陽哥」及旗下各大直播間在直播帶貨香港「美誠」月餅，更宣稱是香港高端品牌，銷量近一度超過五千萬。隨之有內媒發現，美誠月餅在港均沒有線上及線下門店，被質疑是假香港品牌，以及不論月餅外形名稱，都讓人聯想到美心月餅，引來兩地網民討論質疑。

其實以往內地也有不少山寨品牌疑似抄其他大牌子，部分山寨品牌的LOGO以及產品都令人啼笑皆非......



網上圖片截圖

近日內地網紅「瘋狂小陽哥」與旗下直播間近日在直播帶貨「美誠」月餅，「這是高端月餅，美誠的，香港的一個牌子，黑松露流心奶黃月餅，全國銷量第一」、「香港排隊都買不到」，該美誠月餅價格相宜，最便宜的口味只需$99就有三盒，而且包郵送到家，還有藝人曾志偉加持入直播帶貨，結果在抖音近三十天的銷售額已經超過5千萬，這成績已與知名月餅品牌美心旗鼓相當。

不過有內地新聞媒體近日發現，美誠月餅在香港線上線下都沒有門店，雖然在香港有相關公司註冊，並在2019年開始營運，但品牌營運卻在廣州和佛山，並不在香港本地，即使在大型網店HKTVmall搜尋，亦沒有相關結果。而且根據內媒報道，「美誠」月餅無論從外形、名稱、還是主打產品「流心月餅」，都很容易讓人聯想到美心月餅。

被內地媒體曝光後，不少購買月餅的苦主都在內地社交媒體發文吐苦水，亦引來眾多兩地網民留言討論，「這玩意比科技更科技」、「跟美心沒關係哦，只是你們太信賴直播」等，在內地網絡上連日鬧得沸沸揚揚。據最新消息，該月餅已下架，但對於被指涉及虛假宣傳，生產商廣州美誠指，「沒有哪一條法律規定香港品牌不能在內地生產的。」

除了今次事件美心「躺着也中槍」之外，其實不少外國品牌過去都曾經被「山寨」過，最知名的是運動品牌New Balance，被山寨為New Barlun、New Bunlen；快餐品牌KFC被改為OFC，《開罐opener 》就為大家盤點過去曾出現過的內地山寨品牌，大家如果下單購買就要要擦亮眼睛看仔細啦。

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