夢見自己死係吉兆？6個代表好事發生的夢境　夢到牠要買六合彩

夢境，是十分奇妙的東西。有時候明明知道自己發了夢，但卻不記得夢的內容是甚麼；有時候發了一些很可怕的夢，明明很想忘記它，但腦袋卻會將它牢牢記住。韓國網站Insight列出6種在韓國被廣泛認為是「代表有好事發生」的夢境，原來夢見自己死去是好兆頭？



如果記得自己發過甚麼夢，即是代表你的睡眠質素不夠好／《回答吧1988》劇照

發甚麼夢代表會有好事發生？/《製作人》劇照

不少專家都指，夢境裡面發生的事，其實都與我們白天曾經見過的東西或遇過的事有關，某程度上是反映現實。大家最近發過最深印象的夢又是甚麼呢？韓國網站Insight列出6個在韓國被廣泛認為是好兆頭的夢境，不少人在夢見「這種東西」之後，都會去買樂透（六合彩）碰碰運氣呢！

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6種夢境暗示即將有好事發生：

1. 大火

在夢境裡看見火，代表即將有新的發展和突破。夢見的火勢越大，就代表在現實中會有越大的發展。

2.糞便

如果在現實中不小心沾到或踏到糞便的話，我們一定會覺得是不幸的徵兆，但原來夢見自己全身沾滿糞便是一個好夢，代表你的願望即將實現，而且一些纏繞了你很久、令你精神十分緊張的事亦將會得到完滿解決。

3.去世親人以開朗模樣出現

如果去世的親人在夢中以十分開朗的模樣出現，寓意你的現實生活將會充滿著好事。相反，如果去世的親人以陰暗的模樣出現，就代表生活中將發生壞事。

4. 自己死去

人死之後會投胎輪迴轉世，以新的身份重生。如果夢見自己死去的話，雖然是十分可怕，但其實是在暗示你很快可以從逆境中解脫。

5.夢到屍體

雖然在現實中看見屍體是不吉利的事，但在夢中看見屍體的話，通常都是財物、利益、權利的象徵！

6.抓到豬

在韓國，豬象徵財富和豐盛。如果夢見抓到豬，寓意事業會有所成功，或者可以獲得財富，不少人在夢見豬之後，都會去買樂透（六合彩）。相反，如果夢見趕走豬，就代表會有財物損失。