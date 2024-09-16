00後潮興不戴BRA出街？女生全改穿一單品！網民:大學生都這樣嗎？

女生穿內衣是一種習慣，可以避免胸部下垂，或是在活動和走路時搖晃，特別是大胸女孩，不穿內衣恐怕會對肩膀和背部造成壓力導致疼痛。但是，近期有台灣網友發現，現在女生都流行穿「1單品」，很少穿內衣了，讓他「大吃一驚」。



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一名男大學生在PTT發文指出，今天在學校上課時，聽到旁邊的女生聊天，內容是她們現在都直接穿「Bra Top」，已經很少人在穿內衣了，原PO聽完後「大吃一驚」，並好奇：

現在大學女生真的都不穿內衣嗎？

不少人認同回應：

「現在的女大生超級敢穿」

「現在都是Bra Top，裡面都有可以撐的」

「現在完全穿不住有鋼圈的，全部都是穿Bra Top不然真的太熱」

「在家正常女生現在早沒穿傳統鋼圈內衣了」

「真的」

「夏天正常吧，總比不穿好」。



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Bra Top這幾年相當流行，夏季女生很多人手邊都有著1件以上，除了可以避免鋼圈內衣的不適感外，穿起來清爽又舒服，用來單穿或是內搭在裡面都很合適，加上普遍價格不貴，是很好入手的人氣單品。

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