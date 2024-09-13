爭做M記？日本麥當勞取消員工一禁令　兼職錄取人數竟暴增三倍

日本麥當勞10日宣布取消員工「髮色規定」，希望能夠改善職場環境，吸引更多新員工。據報，該政策在大阪市某分店試行後，效果相當顯著，與去年同期相比，該分店今年4月的兼職員工錄取人數，竟然暴增至3倍左右。



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產經新聞、時事通訊社等日媒報導，日本麥當勞最新鬆綁的服儀規定，適用範圍是全日本所有分店的正職員工與兼職員工，一共約20萬人，旨在打造適合各種人才的職場，尊重價值觀與多樣性，提高員工積極度，增加分店招募能力等。

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過去，日本麥當勞規定員工必須保持「自然髮色」，不允許紅色或藍色等鮮豔明亮的顏色，如今終於鬆綁。不過，依然保持著員工必須留著「乾淨髮型」、「不配戴髮飾」的服儀規定。

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2021年8月，日本麥當勞也因為宗教等原因，修改了儀容規定，允許員工蓄鬍。而日經新聞指出，在缺工日益嚴重的情況下，日本零售業與餐飲業，放寬員工服儀規定的趨勢，也正在持續擴大。

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