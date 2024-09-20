自稱「京都最美Cafe」被爆用連鎖店蛋糕賣貴5倍！意粉是急凍食品

京都最美Cafe｜京都有不少Cafe吸引遊客光顧，最近京都嵐山有一家自稱「京都最美Cafe」的咖啡店，被爆將連鎖店Chateraise的蛋糕以高價出售，較原價貴約5倍，引起網民熱議，更吸引當地傳媒報道。



「玩主一高 嵐翠珈琲」（圖自X）

自稱「京都最美Cafe」去年已成話題

綜合日媒報導指，自稱「京都最美Cafe」的這家咖啡店距離JR嵯峨嵐山站步行約15分鐘，因為附近有嵐山竹林及渡月橋等景點，即使是平日也有不少觀光客前往該區。其實這家店舖早在去年起便已經開始引起話題，最近再受到日媒關注，更引Chateraise官方回應。

店裡提供食物疑似急凍食品

這家咖啡店叫「玩主一高 嵐翠珈琲」，是一棟兩層的ｃafe，外觀是充滿京都風情的傳統日式房屋，室內的裝修則是走歐洲風，以白色作主調，配上綠色的傢俬和精緻的杯碟餐具。儘管裝修棈美，但所提供的食物卻令人懷疑是急凍食品，店員只是將食物放進微波爐，上碟加薄薄一塊番茄和灑上香草，然後就提供給客人。

有網民去年在X上分享照片時就講到，意粉上桌的時候甚至還保持著急凍包裝的長方形狀，意粉又硬又難吃、自己吃了兩口就放棄了。然而，有關食物售價卻不便宜，套餐包一杯飲品，售價1,680日圓（大約91.5港元）。

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被質疑擅用日本知名連鎖店Chateraise品牌蛋糕

今次該Cafe再成為話題，是因為被質疑將日本知名連鎖店Chateraise品牌的蛋糕，拆掉包裝和紙牌，配上套餐後，以5倍價錢賣給客人。蛋糕本來在連鎖店只需要300至350日圓一件（大約16.4至19.1港元），但被該店以1,580日圓（大約86.1港元）出售。勍連餐牌上的蛋糕圖片和名字也是從Chateraise的官網照搬。有曾經光顧該店的網民表示，店方連蛋糕本身的外層包裝也沒有拆，上面印滿了Chateraise標誌。

店員坦承意粉是急凍食品

有近260萬訂閱人數的人氣YouTuber「タケヤキ翔」曾到訪該店，發現廚房只是隔著一塊半透明的屏風，能夠清楚看到店員將食物放進微波爐的過程，最終意粉也是醬汁完全沒有攪拌好就上桌。而他點的提拉米蘇蛋糕，與Chateraise的賣相極相似，只是蛋糕表面少了一塊小招牌。不過蛋糕表面就有一條幼細的凹痕，與原本插著招牌的位置一致。タケヤキ翔在付款時問外籍店員時。

（新聞截圖）

Chateraise官方發出「質問狀」

日媒NEWSポストセブン的記者早前到訪店舖時，有入職不久的店員就講到，咖啡店開業約1年半，老闆是住在美國的中國人。據說他為了開這家咖啡店花了4億日圓（大約2,179.4萬港元），1樓走歐洲風，2樓則走古典中國風格，家具全部都來自意大利。記者亦去信向Chateraise官方查詢，收到回覆指公司派人調查後確定「玩主一高 嵐翠珈琲」所售的是他們產品。因屬於未經許可轉售，已發出「質問狀」要求解釋，但截至9月16日仍未收到回覆。Chateraise官方又講到，假如產品管理或提供方式出現錯誤，有可能會對他們的客戶造成很大的不便，甚至嚴重損害品牌。因此將與律師協商​​後採取嚴格行動。

9月16日蛋糕已經從餐牌消失（新聞截圖）

餐牌上已沒有Chateraise蛋糕

日媒「めざまし8」日前再去店舖時就發現蛋糕從餐牌消失，被問及時外籍店員也只是表示「我不知道」。而Chateraise方聽到消息後亦表示，即使咖啡店已經將蛋糕下架，也不代表他們會撤回「質問狀」並停止追究。

雖然Chateraise的官網有公告指不允許轉售或以商業目的購買，但有律師就講到「玩主一高 嵐翠珈琲」這樣的情況不能算是「詐騙」，「禁止轉售」的公告亦沒有實際法例約束。不少網民則表示，擔心蛋糕的衛生程度、食用日期等等。