移英港女壓力爆煲面癱回流「精神健康爛晒」網民力撐：係唯一出路

移英｜回流｜近年來有越來越多港人移民英國，重新開展新生活，但港英兩地生活習慣、文化差異等亦大有不同，不少港人在移英一段時間後回流香港。而近日就有位港人落地英國兩年，自己的「精神健康一早爛晒」，更表示回流香港並不是選擇，而是唯一出路，引來極多網民留言討論。



Threads截圖

移英港人Threads訴苦

近日有位港人在社交平台Threads發文，表示自己落地英國兩年，「經歷咗狗狗離開、BB出世、返工、身體出現警號、辭職、返教會」，整個生活都抱着抑鬱的心情，更會無故大哭和焦慮，「覺得自己好似困住咗，成日喺條街度都覺得自己好似發緊夢，一直撐，但每日都度日如年」，又抱怨自己「點解人哋可以自己唔得」，樓主表示極希望能夠適應英國生活，勸告自己不要回頭，要為了下一代留在英國。

而樓主上月因休息不足及壓力過大「無啦啦瞓醒半邊面癱咗，郁唔到」，就連睡覺時右眼亦不能合上，需要利用膠紙「黐住瞓」，「之後睇NHS（國民保健署）話係Belly’s Palsy（貝爾氏麻痹）」，表示「雖然自己唔去理，但身體都會話俾你知唔OK」，最後因為身體原因決定回流香港，認為回流香港比留在英國更需要勇氣，「知道要重新開始，預咗聽身邊好多人嘅說話」、「其實喺我角度，返去唔係一種選擇，而係唯一出口」。

《我的大叔》劇照

網民反應兩極

帖文一出口引來極多網民留言討論，網民反應兩極，大部份網民支持樓主回流香港，「唔會唔好，識人都唔少選擇返左香港住，有啲仲響英國已經買咗屋，而家間屋吉咗，佢地諗住留比仔女將來返黎住」、「無嘢比健康更重要，無論physically 定mentally 都係。祝你一切順利，快啲搵返快樂」、「加油，無論去定留都總有人話你，你只需要照顧好自己心情同身體」、「我同妳情況一樣，都係有小朋友，而情緒亦出現問題，嚟緊攪掂晒呢邊嘅嘢就會返香港，留係度唔係代表一定好，返香港唔係代表一定衰。人生係自己，唔好理人哋，心靈健康最重要，一定有班人會適應外地嘅生活，有一班會唔適應，但唔好諗咁多，開心係對身體好，家人自己最重要，加油！」。

亦有小部份網民質疑樓主在移民英國之前沒有考慮清楚，現在決定回流香港亦應多加考慮「認同你mental health 好重要，不過有冇諗過其實過多1-2年小朋友返reception 你就會輕鬆好多，有返個人生。而且唔知你知唔知而家香港嘅教育變成點，先唔講政治，第一就不論1/2/3 線學校都係谷，小朋友好competitive，唔係話你小朋友適應唔到，而係慣左英國嘅學習模式，返香港應該會好地獄，死板，背誦，唔可以有自己思想」、「其實可能唔係唔適應，而係抑鬱？番香港可能會更加加重病情」、「會唔會考慮先翻香港睇下健康情況同情緒情況真係有改善先回流，怕翻到香港幫唔到你康復。」

樓主面對極多網民留言討論，亦在留言置頂補充自己當初是深思熟慮才決定移民英國，「計劃移民已經喺香港plan左三年，所有可以準備嘅嘢已經準備晒，唯一唔係計劃內嘅係黎之前就發現有咗，單單係呢一點已經同其他人好唔同。嗰個地方，好多人都經歷緊類似嘅嘢，自己諗通之後想講句：生活係自己過嘅，人哋比嘅意見可以參考，不過實行嘅係自己，對自己同家庭負責任就好了」。