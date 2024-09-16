內地網民熱議香港3大文化最衝擊！家長：香港老師竟沒給個人電話!

港人近年來北上消費，雖然間接受到內地文化影響，但中港兩地文化仍有不同，除了生活習慣之外，兩地日常文化亦有所差距，近日就有位內地女詢問廣大網友，有哪些內地文化較奇怪，與香港截然不同，隨之得到了極多網民留言回覆，並列3件令內地人震驚的香港文化。



小紅書截圖

近日有位內地女網民在社交平台小紅書以「在內地很奇怪，但在香港很正常的事」為題，詢問廣大的中港兩地網友將兩地文化作對比，隨即便得到極多網民留言回覆，而綜合網民留言，最多內地網民感訝異的香港文化，有以下三個！

《她的私生活》劇照

中港差異一：交通文化

首先是中港兩地的交通文化，一般乘坐內地地鐵入閘前需要將隨身物品過安檢，確保沒有攜帶任何危險物品，在車廂內亦有鐵路保安巡視車廂，確保市民安全，但在香港乘坐地鐵相較為出入自由，地鐵內的規矩一般都由市民自覺遵守，有不少內地網民都震驚香港地鐵「很自由」。

除了安檢之外，有內地網民表示，香港人普遍上地鐵都會比較守規矩，習慣先下後上，亦會自覺排隊，更不會在公眾場所大聲喧嘩，一般都會保持安靜，與內地人普遍爭先進入車廂的行為大不同，也不會隨意蹲下，令內地人相當震驚香港人的素質，「香港真的好太多，好幾次在內地提着行李下車，被衝上來的人擠得差點下不了」、「很喜歡香港的秩序感，比如坐巴士地鐵什麼的都能好好排隊」、「先下後上/先出後入/一個口排一條隊/ 匝道併入主路，要讓主路直行車，而不是逼對方剎車減速，這些行為在『大陸』都是不可思議的」。

雖然有不少內地網民認為，港鐵的扶手電梯初次乘坐時速度快，但適應後就覺得節省了許多時間，香港人在乘坐扶手電梯向右站的習慣，亦令內地人震驚香港人的秩序感，而在內地一般也沒有這些「潛規則」。

中港差異二：餐廳文化

其次就是中港兩地的餐廳文化亦有不同，香港餐廳大多設有切餅費，並且不接受外來食品和飲品進入餐廳內享用，香港人一般會自覺不會把外來食物帶進餐廳，傾向與商家互相尊重，在必要時亦會願意付切餅附加費，而內地人一般認為將外來食物帶進餐廳是自己的權益，內地大部分餐廳都可以帶不同外來食物到店享用，因此一般內地人來港都不清楚香港原來有收取切餅費，亦不甘願為自己的「權益」額外付費，因此也不會太願意主動為切餅費付費，甚至認為此收費並不合理。

而香港人在日常生活中仍然有使用現金支付，在餐廳點餐時仍有服務員人手點餐，但在內地一般已經實行數碼點餐和數碼支付，甚至有部份內地餐廳不太甘願收現金，餐廳亦未必有足夠零錢找錢，「真的很討厭！現金憑什麼不讓我用，還總是動不動就掃碼點單什麼的，我就想人工點餐不可以嗎」，因此在全國大部份地方已經實行電子支付時，亦有部分內地人對香港仍有現金支付感到驚訝，並希望香港能保持，避免全電子化。

《大叔的愛》劇照

中港差異三：教育方式

最後中港兩地的家長教育方式亦有不同，香港的家長一般都會給予較大空間讓學校老師教導孩子，甚至不介意老師安排學生打掃課室基本衛生，香港家長一般都不知道老師或班主任的微信或私人電話。

而內地與香港的教育差異亦令大部份內地家長譁然，內地學校每個班別都會有相應的群組，老師亦會在群組內隨時聯絡家長，向家長交代學校日常活動，家長亦有老師個人的微信和電話，隨時可以聯絡班主任，但在香港一般在放學後，老師便不會主動聯絡家長，大部份學校活動都透過派發通告通知家長，與內地老師事事親自向家長交代的做法大相逕庭，因此有部份內地家長認為香港老師「不負責任」。

而在內地有部份家長仍然會送禮給班主任，希望在日常多加照顧自己的小朋友，「我比較奇怪的是，為什麼內地要家長去學校搞衛生，家長批改作業，家長要群組裡接龍，家長要送很貴重的禮物，什麼購物卡那些」、「其實都是有些家長作的，說自己的孩子太小了不適合搞衛生，怕受傷，怕這怕那，投訴學校，所以就演變成這樣，太顛了」。但在香港，大部份老師都會一視同仁，亦不會私下接受家長任何贈禮。