港女$858買芒果蛋糕呻中伏！網民狠批賣相超恐怖：仲話世界冠軍

相信不少人都會切蛋糕慶生，不過收到樣樣衰衰的蛋糕真的不知道點收科。近日一名港女就於社交平台上大呻「畀錢買難受」的經歷，她重金以$858買了一個8吋芒果蛋糕慶生，怎料蛋糕貨不對辦，事件不但引來網民關注，更令一批苦主「上水」怒斥店舖是慣犯。



（《12日》劇照）

一名港女日前於社交平台Threads上大呻，在一間Instagram人氣法式甜品店買了一個$858芒果蛋糕為朋友慶生，怎料「中大伏」。當事主去取蛋糕時，發現蛋糕的忌廉疑似有溶化的跡象，已即時向店員反映，但對方則解釋只是固定蛋糕的膠條造成的。「我同店員提岀個蛋糕睇落去側邊溶溶哋，個店員解釋為蛋糕出邊層膠太實，個蛋糕多cream所以會唧出嚟，我當時心感存疑，但我見個店員一副係咁架嘅樣」。

其後事主再檢查蛋糕，蛋糕已溶化了不少，而且蛋糕的芒果肉餡亦大縮水，從宣傳中的三層厚實芒果肉竟變成了三塊薄切芒果肉，賣相強差人意，令樓主對店舖既失望又無奈，「切蛋糕嘅時候更係失望，已經唔洗講， 大家有眼睇」，並決定向店舖客服投訴。

然而，沒有最失望只有更失望，客服收到問題後不單止沒有正面回應問題，只不斷問『有咩幫到你？』，態度亦無任何悔意。而事主亦再補充，指這間店標榜自己為世界冠軍甜品師店，卻有如此的質素，讓人質疑店舖虛有其名。

客服收到問題後和樓主的對話內容。（Threads截圖）

翻查資料，該甜品店在Instagram有超過一萬追蹤人數，於銅鑼灣設有實體店，平日受不少吃貨美食網紅（foodie）推介，曾標榜自己為拿破侖世界比賽冠軍。

帖文一出便引起網民熱烈討論，認為蛋糕店品質參差，指出其「世界冠軍」只是出自一間食品工廠的比賽。而且更有不少苦主紛紛上水，分享過往在同一間店舖的不快經歷，包括是蛋糕忌廉已溶化、餅皮不熟、生果不新鮮等等，「我都好似你咁中伏，啲cream溶哂，芒果有怪味」、「呢間嘢我試過買一次，啲酥皮燶嘅都夠膽死做蛋糕」、「根本就連普通有學過少少烘焙知識嘅人都唔會整到咁醜樣」。當中亦有網民指出樓主同樣價錢已經可以買到優質大品牌的蛋糕，勸樓主經一事長一智。不過，有餅師表示這類忌廉的確難以保存，相信屬於意外，「現實係冇淡cream可以係條街survive半個鐘，雖然睇色水店家似有溝甜cream，但呢啲天氣真係搞唔掂」，而根據PO主跟該店的對話截圖，店方最後回覆表示願意多做一個八寸蛋糕作交代，不過PO主表示生日已過而拒絶。