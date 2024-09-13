日本人推介2024！東京最強拉麵店排名TOP10　附地址+交通+價錢

去日本旅行時，吃拉麵是不可或缺的行程之一。最近又日本網民就公開了東京最受歡迎的拉麵店TOP 10，當中除了醬油和豚骨拉麵之外，亦有全天然不使用化學調味料的精緻味道。不知大家又認不認識這些拉麵店呢？一起來看看吧！



（《孤獨的美術家》劇照）

日前日網ねとらぼ分享了東京最人氣的拉麵排行榜，當中有3家都是二郎系拉麵店，亦有超人氣的雲吞拉麵，及屢登必比登推介的拉麵名店。一起來看看吧！

東京人氣拉麵店排名TOP 10

【第10位】Homemade Ramen 麦苗（圖自X）

【第10位】Homemade Ramen 麦苗

麥苗的湯底有鹽味和醬油味可選，使用山形縣的地雞和雞骨熬成的高湯作基底，再加上鰹節、魚乾、昆布等高級天然食材熬製，不使用任何化學調味料。麵條則是使用北海道小麥粉製成的中細直麵，口感順滑同時有嚼勁。

價錢：¥1,000～1,300

地址：〒140-0013 東京都品川區南大井6-11-10

交通：JR京濱東北線「大森」站/京濱急行本線「大森海岸」站，步行約7分鐘

營業時間：星期一、二、五、六、日 11:00-15:30（逢星期三四休息）

【第9位】麺屋 さくら井（圖自X）

【第9位】麺屋 さくら井

這家位於三鷹的拉麵店除了招牌「醬油拉麵」之外，使用大量魚乾的「煮干拉麵」也很受歡迎。湯底魚味濃郁，但整體味道意外地清淡，沒有魚乾的苦味保持完美平衡，令人欲罷不能。

價錢：¥930～1,400

地址：〒180-0013 東京都武蔵野市西久保2-15-27

交通：JR中央線或總武線「三鷹」站(北口) 步行12分鐘

營業時間：星期一、六 11:30-15:00，18:00-20:30/星期三、四、五11:30-15:00/星期日11:30-16:00（逢星期三休息）

【第8位】ラーメン二郎 三田本店（圖自X）

【第8位】ラーメン二郎 三田本店

位於三田的這家拉麵店是於1968創業的二郎拉麵本店，以份量充足和濃厚的豚骨醬油湯底聞名。拉麵配菜堆成一座小山，但性價比極高，最低只要700日圓就能吃到一碗拉麵！

價錢：¥700～1,000日圓

地址：〒108-0073 東京都港區三田2-16-4

交通：都營地下鐵 淺草線/三田線「三田駅」A3出口步行8分鐘、JR山手線・京浜東北線「田町駅」三田口（西口）步行10分鐘

營業時間：星期一至六 8:30-15:00，17:00-20:00（逢星期日休息）

【第7位】八雲（圖自X）

【第7位】八雲

八雲是經常要排隊的人氣店，有黑白兩種醬油基底可以選擇，亦可以點黑白混合的湯底同時享受兩種風味。最受歡迎的特製雲吞拉麵上亦有蝦和豬肉餡的兩種雲吞，即使有選擇困難症也不怕！

價錢：¥950～1,350

地址：〒153-0043 東京都目黒區東山3-6-15 エビヤビル1F

交通：東急田園都市線「池尻大橋」站(東口) 步行3分鐘

營業時間：星期一、三至日 11:30-15:30（逢星期二休息）

【第6位】ラーメン二郎 八王子野猿街道店2（圖自X）

【第6位】ラーメン二郎 八王子野猿街道店2

這家店在二郎系列店中也是有相當高的評價。麵身在二郎中偏幼，但口感偏硬煙韌，與濃味的湯底很搭，再加上爽脆的野菜更是美味。除了普通拉麵之外，沾麵也是人氣選擇之一。

價錢：¥880~1,400

地址：〒192-0355 東京都八王子市堀之内2-13-16

交通：京王相模原線「京王堀之内」站 步行10分鐘

營業時間：星期二至五11:00-15:00，17:30-21:00/星期六11:00-20:00/星期日8:00-15:00（逢星期一休息）

【第5位】SOBAHOUSE 金色不如帰 新宿御苑本店（圖自X）

【第5位】SOBAHOUSE 金色不如帰 新宿御苑本店

這家店多次被選入必比登推介，除了日本本地的食材之外，亦引入海外食材，共使用60種以上的食材非常豐富。麵條也是使用6種小麥粉，每天在店內製作。拉麵的味道層次豐富，低溫調理的叉燒亦很有高級感，絕對是獨一無二的味道。

價錢：¥1,100～1,550

地址：〒160-0022 東京都新宿區新宿2-4-1 第22宮庭マンション1F 105

交通：東京鐵路丸之内線「新宿御苑前」站1番出口 步行3分鐘/都營新宿線「新宿三丁目」站C3出口 步行4分鐘

營業時間：星期二至六 11:00-15:00（逢星期一、日休息）

【第4位】中華そば しば田（圖自X）

【第4位】中華そば しば田

「中華そば しば田」提供中華拉麵、煮干拉麵及鹽拉麵，但最為出色的還是王道醬油拉麵的味道，令人想把湯都全喝完。配上熏製薄切叉燒、蔥和半熟蛋等配料更是美味。

價錢：¥1,100～

地址：東京都狛江市元和泉1-8-12

交通：小田原線「狛江」站步行73米

營業時間：星期一至三、五、六 11:00-15:00，17:30-20:00/星期四 11:00-15:00（逢星期日、每月第一及第三個星期一休息）

【第3位】宍道湖しじみ中華蕎麦 琥珀 東京本店（圖自X）

【第3位】宍道湖しじみ中華蕎麦 琥珀 東京本店

拉麵湯底有蜆的濃厚鮮味，不使用任何化學調味料，味道溫和精緻。店舖使用細直麵條，並有三款叉燒配料，雖然風味全部不同但都與湯底一樣夾。

價錢：¥1,200～1,700

地址：〒144-0056 東京都大田區西六郷2-1-3

交通：京浜急行「雑色」站 步行5分鐘/JR「蒲田」站步行15分鐘

營業時間：星期一至五11:30-15:30/星期六 11:00-16:00（逢星期日、公眾假期休息）

【第2位】ラーメン二郎 ひばりヶ丘駅前店（圖自X）

【第2位】ラーメン二郎 ひばりヶ丘駅前店

麵條使用扁粗麵，湯汁乳化細膩、配合絕妙的鹹味，配著入口即化的豬肉和爽口蔬菜，雖然是拉麵但味道卻又十分下飯。據說店主比較友善，即使是二郎系拉麵的「初學者」也可以安心進店。

價錢：¥800～1,250

地址：〒188-0001 東京都西東京市谷戸町3-27-24 ひばりヶ丘プラザ1F

交通：西武池袋線「ひばりヶ丘」站 步行3分鐘

營業時間：星期一、二、四、五 11:30-14:30，18:00-21:00/星期三 11:30-14:30/星期六 11:30-17:00（逢星期日休息）

【第1位】麺屋吉左右（圖自X）

【第1位】麺屋吉左右

「麺屋吉左右」以麵條聞名，可以享用拉麵和沾麵兩種自家製麵。人氣的「半熟蛋拉麵」麵條粗細恰到好處，配上濃厚湯底和基本配料，是簡單而美味的一碗拉麵。可以充分享受麵條口感和風味，再加上半熟蛋就更是完美了！

價錢：¥780～1,060

地址：〒135-0016 東京都江東區東陽1-11-3

交通：東京鐵路東西線「木場」站(2番出口) 步行5分鐘/「東陽町」站(2番出口) 步行8分鐘

營業時間：星期一、二、四、六、假日 11:30-15:00（逢星期三、五、日休息）