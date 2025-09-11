日本小學多個野狗群出沒　最有組織狗群首領　竟是港人熱門寵物犬

別小看家中的寵物犬，因為牠可能極有領導才能！有日本作家日前在社交平台分享，指有在高知縣工作的朋友向他表示，在校園附近有多個野狗群出沒，而最令他震驚的是，當中最有組織，完全捉不到的一群，其狗群領導竟然是港人常養的一款寵物犬！



日本靈異作家田中俊行近日在社交平台X分享，指早前聽在高知縣小學工作的朋友說，校園曾因野狗出沒而驚動了警方。「據說後山有好幾個野狗群，其中最有組織、完全抓不到的一群，傳說牠們的首領竟然是一隻—松鼠狗。」

此帖文一出立即掀起網友熱議，大家紛紛在留言區補充松鼠狗過去的「輝煌事跡」。有人想起 在日本討論區2ch 的都市傳說：「有個爺爺為了不讓自家松鼠狗忘記野性，每天餵牠生肉，結果有一天牠掙斷鎖鏈逃走，幾個月後居然成了野狗群的頭頭，還自己跑回家。」也有人從專業角度出發，解釋松鼠狗本來就屬於 Spitz（尖嘴狗）家族，和西摩、柴犬、秋田犬等一樣，「所以別看牠個子小小，其實血統裡就帶著狼性」。

翻查資料，松鼠狗（Pomeranian）雖然體型小巧，但個性活潑大膽，充滿自信，被形容為「擁有大狗靈魂的小狗」。牠們非常聰明，學習能力強，警覺性高又極度忠誠，對陌生人或可疑聲音會發出吠叫，是很稱職的看門犬。

其實，松鼠狗之所以有此特性，是因為牠們的祖先其實就是來自北極地區的大型雪橇犬。最初松鼠狗是體型較大的工作犬，主要負責拉雪橇和看守家畜，而牠們的名字源於中歐的波美拉尼亞地區（Pomerania），這個地區橫跨波蘭和德國，就是牠們日後被馴化和縮小體型的地方。

松鼠狗到到了 18 世紀，漸漸得歐洲皇室的寵愛， 特別是英國維多利亞女王，她從意大利引進了一隻較小型的松鼠狗，並開始致力於培育更小巧的品種。1888 年，她的一隻松鼠狗在克魯夫茨狗展（Crufts Dog Show）上獲獎，進一步推高了松鼠狗的知名度。到19 世紀末期，松鼠狗的特徵逐漸穩定，在 20 世紀初更獲得美國養犬俱樂部（American Kennel Club）的認可，成為受歡迎的家庭寵物。