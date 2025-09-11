熱氣球媽媽自曝可憐身世　十年無見過父母、兒子出生後前夫失蹤

因熱氣球事件受訪而爆紅的網紅「熱氣球媽媽」菠丹，近日接受YouTube頻道《會八十》的訪問，大爆自己身世和戀愛經歷。片段中菠丹自揭在油麻地長大，十六歲便出來打多份工作養活自己，成長後又遇上渣男初戀男友及「媽寶男」前夫。不過即使生活充滿荊棘，但菠丹表示仍然渴望愛。



YouTube頻道《會八十》影片截圖

曾身兼多職供養自己

「熱氣球媽媽」菠丹日前接受《100毛》創辦人，前商台DJ阿BU訪問，分享自己的成長點滴。菠丹表示，她自小在油麻地果欄長大，但後來因父親患癌，屋企也破產，她16歲便半工讀賺錢養活自己，做過多種職業，包括寬頻行街Sales和樓盤看更等，生了小朋友之後，又搞過Playgroup更開設分店，「總之揾到錢既我都做」。

跟母親十多年無見過面

菠丹透露，因父母重男輕女偏錫哥哥，她的童年生活並不愉快，「媽媽好特別， 唔記得我生日」，更指十多年已沒跟母親見過面，「對上一次見係問我借錢。阿媽被男人呃，（借咗幾多?） 借５-６位數」 ，去年母親在中秋前夕又突然問借錢，「我真係無法再借，就無再出現。」

YouTube頻道《會八十》影片截圖

「媽寶」前夫鬧翻再失蹤

現在菠丹是單親媽媽，獨力照顧有SEN問題的兒子。她說本來有個初戀男友已到談婚論嫁階段，但一次由內地公幹後回港，打開門驚見男友出軌。「被「光脫脫」嚇親， 畫面太鮮明搞唔掂」。後來她在內地工作時認識了前夫，覺得人很老實，拍拖三、四個月便閃嫁，婚後才發現對方是「媽寶男」。

她表示兒子初出生時，前夫沒有照顧她，只顧著跟來港的奶奶四處遊玩，她產後又要照顧兒子，更導致傷口發炎。而導火線是有日下大雨，前夫跟他父母出街沒關好𥦬，以致床鋪全濕，事後前來陪月的母親怪責前夫幾句，前夫即怒極打爛全屋物件返大陸。中間雖有電話聯絡，也有探望過兒子，但沒有再一起生活過，自言成件事「好kam」,「都話我人生經歷可以寫一本Harry Potter咁厚既書」。

仍然相信愛

分享過人生經歷後，阿BU問她是否仍相信愛？她表示仍然在等待真命天子出現，「我其實是戀愛腦的女仔」，自言對愛情想法天真，在心目中愛沒有條件，認為若有日遇上真愛仍會無條件去愛。

對於菠丹的經歷，不少網民也留言熱議，認為她令人尊敬，「過往嘅經歷造就咗而家嘅佢」、「何小姐除左好媽媽外，仲係典型香港人， 拼搏多計，刻苦」、「我响佢身上見到香港人嘅靈活變通與及女性嘅自強不息。Respected」。

資料來源：YouTube@會八十