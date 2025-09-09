Band3學生升讀HKU一周即崩潰　苦呻3大困難：與想像中完全唔同

新學年對於剛剛升讀大學的同學來說可以說是一個新挑戰，新的環境、學習模式和人，每一樣都需要重新適應。日前，就有一位大學Year1的Band 3同學於社交平台上大呻，自己返學一個禮拜已經感到有所壓力和焦慮，並列出自己所遇到的3大困難，直指大學的生活「同我想像中唔太一樣」。



《愛回家》劇照

畢業即失業？2025大學生職位空缺大跌 6工種重災區1行業暴跌九成

日前，有一位剛剛升讀香港大學Year1的同學於Threads上發文分享指，自己本身是一位band3中學的學生，當初是以有條件錄取而進到香港大學讀書，因而自己本身便有些自卑。而經過一個禮拜的大學生活之後，發現與他想象中的完全不一樣，無論係學習模式、語言環境抑或社交，他都感到難以適應，甚至覺得更加自卑。

1.生活和中學完全不同

樓主表示，中學的時候大家上學時間都是早上8點至下午5點，時間有所束縛和限制，相反大學則每日只需要上課3-4小時，而且還不會限制學生的時間分配，但大家則十分需要自律地去控制和管理時間。不過樓主強調，雖然大學的限制少了，但「唔代表要做嘅嘢少過中學」。

政府資助免費打流感疫苗｜9.25展開！9類人免費/資助打針 附連結

資料圖片

2. 英文

樓主指自己中學都是以中文作為主要教學語言，因而自己對於英文並沒有太大信心。大學上課時，身邊的同學都能很有自信地説英文，自己卻因怕講錯而不敢開口。此外，其上課時看到有不明白的專有名詞都會不敢使用Google Translate來查字典，因為他擔心其他同學看到的話會覺得其能力不行「咁簡單嘅字都要查」，「到時候搵唔到groupmates」。

港人獲派最強公屋！高層+山景+海景 網民祝福:住落啲錢俾你搵晒

3.社交問題

至於社交，樓主自認自己是「I人」，當他在一個陌生的環境的時候，自己可以「完全唔出聲」。為了適應大學生活，佢強迫自己與其他同學多交流，不過過後他卻總覺得自己「好Kam」。

《現正分手中》劇照

港女鬼月入龍尾灘燒烤遇靈異事！目的地變義莊 上網搵真相勁心寒

貼文發布後，有不少網民都為樓主暖心打氣，「Band3上到HKU已經叻過好多人」，「加油，考入HKU已經很優秀」，有與樓主擁有類似經歷的網民更分享指，自己剛剛升讀大學的時候，身邊的同學同樣英語十分流利，「自己完全唔係嗰個level」，但下苦功練習後，現在已經能夠説流利的英文，鼓勵樓主「入大學先練都唔遲」。

對於樓主擔心被同學看到自己查字典的行為，有網民則表示自己縱使已經工作多年，都還是會使用Google translate來查一些簡單的字，自己甚至會直接詢問身邊的同事，只要自己又不認識的字變去查，因為自己若然該方面比較弱，與其寫錯，倒不如先查後寫，並鼓勵樓主要多多嘗試，不用害怕錯和別人的目光，給自己多點信心便會越來越好。

同場加映：大學生生存手冊｜老鬼教路新生別得罪6類人 宿舍保安握生殺大權

九月開學，各位新鮮人變成大學生，校園生活可以更加自由。不過自由自在的同時，都不代表可以任意妄為，不小心得罪以下這6類人，你的生活一定會出現問題...👉👉👉大學生生存手冊｜老鬼教路新生別得罪6類人 宿舍保安握生殺大權