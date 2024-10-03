國慶六合彩金多寶｜10.8再攪珠一注中高達一億！最新6大幸運數字
撰文：爆檸哥
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為慶祝國慶75周年，馬會首次舉行兩輪國慶金多寶六合彩攪珠，第一輪攪珠已於10月2日攪珠，高達7,500萬元頭獎彩金無人中；第二輪金多寶頭獎彩金將增至1億元！一齊睇睇馬會最新官方公布中獎最多的投注站位置，《開罐》也綜合馬會資料，找出6個攪中次數最多的數字，大家不妨參考下。
國慶六合彩金多寶｜發售日期時間
首輪國慶六合彩金多寶獎券投注時間將於10月8日下星期二晚上9時15分截止，攪珠將於同晚上9時30分舉行。
國慶六合彩金多寶｜6大幸運數字
根據賽馬會攪珠結果統計，有6個幸運數字攪出的次數最多，第一位是30 ( 488次) ，第二位是49，共有483次；第三位是24，共攪出475次；其次是10及22，同樣是467次，第六個最多攪出的號碼是13,次數是464。
６大幸運號碼：
30 ( 488次)
49 (483次)
24 (475次)
10 (467次)
22 (467次)
13（464次)
國慶六合彩金多寶｜近20期六合彩結果號碼
10大六合彩2024最幸運投注站
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10.大埔廣褔道
廣褔道158-172號大埔商業大廈地下
中頭獎次數: 30
9.上水石湖墟
上水石湖墟新豐路134-140A號A地下
中頭獎次數:33
8.大埔廣場
安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖
中頭獎次數: 35
7.九龍灣德福
九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖
中頭獎次數: 35
6.觀塘廣場
觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖
中頭獎次數: 37
5.上環干諾道西
上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖
中頭獎次數: 38
4.尖沙咀漢口道
尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下
中頭獎次數: 39
3.荃灣青山道
青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖
中頭獎次數: 40
2.屯門市廣場
屯門市廣場第三期地段277號地下
中頭獎次數: 44
1.中環士丹利街
中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖
中頭獎次數: 47
大家如果有心水數字，記得要在下周二（10月8日）的下午9點15分前，前往投注站、透過電話或是馬會網上平台進行投注！祝各位財運亨通！