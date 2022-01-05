六合彩昨日（4日）攪珠，頭獎繼續無人中，料週六（8日）頭獎獎金過億，一注獨中即可變億萬富豪。六合彩是香港人的共同回憶，原來當年並不叫「六合彩」，更曾有人在直播中預知號碼，引起全城嘩然。



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六合彩新年金多寶昨晚(4日)9時30分攪珠，頭獎一注中獨可得8,000萬元，總投注額達到1.82億元，可惜頭獎沒人中。六合彩的高額彩金，令香港人著迷。在不准賭博的內地，同樣也有不法份子，看上了六合彩的「商機」，推出地下六合彩，更可以賭大小、賭單雙、賭顏色等等，當真匪夷所思。

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