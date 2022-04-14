老爺神預測六合彩頭獎號碼　新抱中4700萬港元獎金背後故事藏洋蔥

【六合彩/彩票/頭獎】每期六合彩金多寶都會吸引到大量市民投注，除了買個開心，也期望中獎飛來橫財。一名新抱竟獲得老爺的神預測而中頭獎，原來背後還有個令人淚崩的故事。



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根據韓國《뉴스캐스트》報導，一名韓國女生朴智惠（音譯）老公去世多時，不過她仍相當盡孝，繼續照顧老爺，這份孝心亦令他很感動。老爺是一家彩票號碼推測公司的老闆，為了報答媳婦，他曾多次透露自己預測的中獎號碼。不過朴智惠為人踏實，即使老爺用電腦計算出或然率，她起初也對這種預測半信半疑，更一度認為是新型「天仙局」詐騙。

按照老爺提供的號碼去買六合彩竟中頭獎 / 《大叔的愛》劇照

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直至有次朴智惠抱著「最多被騙去一次投注額」的心態，按照老爺提供的號碼去買六合彩竟意外中頭獎，令她十分驚訝。她之後再利用另一組號碼去投注亦中獎，合共大賺76億韓圜（港幣約4,700萬）。

一夜致富！

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網民都表示事件十分神奇，紛紛笑指想找個老爺或岳父可以推測彩票中獎號碼，齊齊「我不想努力了」；亦有人覺得天降橫財的感覺太不真實，亦不敢周圍告訴別人自己中巨額頭獎。你又怎麼看呢？留言分享吧！

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