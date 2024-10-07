黑白大廚｜10個韓國獨有飲食習慣　夏天食人蔘雞、告白失敗食呢樣

近日Netflix節目《黑白大廚：料理階級大戰》熱播，在多個地區包括香港也攻入排行榜榜首。節目中都有介紹不少韓國食材，例如有全球第二臭的鰩魚，韓國傳統三大醬等。其實韓國人也有不少獨特的飲食文化，例如喜歡在冷的天氣吃冰、熱的天氣吃人蔘雞湯。《開罐》就為大家列出韓國人10個飲食文化，下次出遊韓國時不妨親身感受下。



《黑白大廚：料理階級大戰》（Netflix圖片）

每個地方都有各自的歷史背景，隨著大家經歷的事情有所不同，形成出來的文化亦自然各有差異。相信大家平時看韓劇的時候，都會發覺韓國人有些特別的飲食習慣，是香港人沒有的。例如韓國人會在搬屋日點中菜吃、下雨天會湧去煎餅店吃煎餅喝米酒等。今日與大家談談10個韓國人獨有的飲食習慣及分析當中的原因。

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1.落雨食煎餅飲米酒

每逢下雨天，韓國人就會吃煎餅和喝米酒。韓國崇實大學聲音工學系的教授表示，煎餅的聲音跟雨聲相似，令不少人將下雨和煎餅聯想起來。除此之外，相傳在古時候，下雨天就不能幹農活，農夫們都會留在家中喝米酒。這個傳統流傳下來，就演變成下雨天要吃煎餅和喝米酒的習慣了。

《境遇之數》劇照

2.落雪食意粉

根據韓國大型的餐廳推薦app的數據，在下雪日，最多人吃的就是意大利菜，當中最多人選擇的原因，竟然是因為「浪漫的氣氛」。韓國每年的11月至1月都是下雪季節，乘著年末、年頭的氣氛，加上聖誕節、年末倒數、元旦等都是戀人「放閃」的最佳節日，為了享受這些氣氛，不少韓國人都喜歡在意大利餐廳邊看窗外的雪邊吃意粉。

3.生日飲海帶湯

韓國人在生日當天會喝海帶湯。這個習俗是為了在生日當天答謝父母的養育之恩而得來。在古時開始，韓國人就會讓即將分娩的孕婦喝海帶湯，因為海帶的質地滑，寓意孕婦在分娩期間能將孩子順順利利生出來。

《中央日報》圖片

4.考試吃糯米糕

韓國人在考試當日會吃糯米糕。糯米糕是韓式年糕的其中一種，顧名思義，以糯米製成。糯米糕的口感是十分煙韌，還會痴牙。韓國人相信，在考試日吃它，就能像它一樣有黏性，黏著考試榜（狀元榜）不放，特別是考高考那天，很多父母都會買給子女吃。

5.出獄吃豆腐

中國人出獄要跨火盤、用碌柚葉洗澡，而韓國人出獄就要吃豆腐。豆腐是白色，白色象徵純潔，出獄吃豆腐，寓意「像豆腐一樣潔淨地活下去」。另外，韓國人亦認為豆腐含有高蛋白質及營養價值，能替在獄中「冇啖好食」的人補充所需營養。

6.光棍節吃百力滋

每年的11月11日，都被視為單身狗的「光棍節」，但在韓國，這日卻被視為「PEPERODAY」，即百力滋日，不少人都會趁著這日向心儀的人送百力滋表白。Pepero Day的起源，是在1990年代一班釜山的中學生發起，他們互送百力滋給，原意是想讓大家像百力滋一樣有纖細的身材。之後，商人順勢將11月11日打造成百力滋日。每年的光棍節，都會看到韓國街頭所有商店都在賣百力滋呢！

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7.搬屋吃中菜

韓國人在搬屋日，多數都會叫中國菜外賣吃，例如炸醬麵、糖醋肉、海鮮辣麵等。對於這個習慣的由來，並沒有正統的解釋。大多數人認為，搬屋日比較忙碌，周圍都是行李，沒有時間自己煮飯，而叫中菜外賣是最方便和適合一家大細口味的選擇。

8.葬禮食牛肉湯

不少韓劇都有出現葬禮的場景，大家有發覺韓國人的葬禮很多時候都會吃一種顏色紅紅的牛肉湯嗎？原來，韓國葬禮吃牛肉湯，有3個原因。

相傳紅色的物體可以抵擋厄運。所以葬禮上供賓客吃牛肉湯，是為了保護他們免受遊魂野鬼侵擊。第二，是為了向長途跋涉來的賓客，供上美味又含有營養的食品。最後就是因為牛肉湯比較容易煮，而且煮長時間亦不會變味的食品。

8.告白失敗吃炸醬麵

2月14日和3月14日分別都是情人節，如果韓國人在這兩天都没有收到表白或者表白失敗的話，就要在4月14日吃炸醬麵了。

4月14日，在韓國稱為「Black Day」，如果在情人節沒有成功表白的話，就要在Black Day獨自吃著黑黑的炸醬麵了⋯

10.天氣熱吃人蔘雞

天氣熱的時候，我們會想吃雪糕、冷麵這些冰凉的食物，但韓國人卻相反，認為要以「以熱制熱」，所以在夏天他們十分愛吃人蔘雞湯。韓國人認為在一年之中最熱的「三伏」（初伏、中伏、末伏）更加要吃人蔘雞補身。夏天天氣炎熱，容易出現消化不良、胃口不住等不適徵狀，韓國人相信，吃人蔘雞有助強化消化系統，亦令人更有力氣。

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