黑白大廚｜你知道鰩魚三合是什麼嗎？韓國特色美食「全球第2臭」

近日韓國實境綜藝節目《黑白大廚：料理階級大戰》（흑백요리사: 요리계급전쟁）引發熱烈討論，特別的「打破階級」競賽形式，再加上各具特色的參賽者、美味料理以及精彩刺激的對決，讓這個節目迅速竄紅，而節目中的廚師、料理及食材也引發不少話題，其中韓國特有的「鰩魚」（鰩注音：ㄧㄠˊ）在節目播出後造成討論。



跟魟魚不一樣！韓國特色食材「鰩魚」是什麼？

韓綜《黑白大廚》近期話題不斷，除了參賽者們引發討論外，節目中的料理及食材也引發關注，像是「鰩魚」這個讓人感到陌生的食材就激起了觀眾的好奇心。在《黑白大廚》中，出現許多韓國特有的料理及材料，鰩魚便是其中之一，因為外形相似，所以經常會有人把韓國的鰩魚料理誤以為是魟魚。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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雖然外觀非常相像，但屬於軟骨魚綱鰩目鰩科的鰩魚，和屬於鱝目魟科的魟魚其實是不同的物種。鰩魚和魟魚的身體同樣是扁平狀，不過鰩魚的2個背鰭較小並緊靠尾部，尾鰭較不明顯，腹鰭則帶有明顯缺刻，看起來像是被一分為二； 魟魚的身體呈扁平菱形或者扁圓盤形，和鰩魚相比尾鰭較細長，類似長鞭。

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外國人不敢輕易嘗試的「鰩魚三合」 鰩魚生魚片排名世界第2臭

「斑鰩」（鰩魚）是韓國的特色食材，通常都會經過醃漬、發酵處理。醃過的鰩魚有非常強烈的氣味，是一種接近阿摩尼亞（Ammonia，氨）的味道，許多人因為這股臭味而不敢吃鰩魚，更被以「臭魚」稱呼。和台灣的臭豆腐、日本的納豆、瑞典的鯡魚罐頭一樣，是外國人不敢輕易嘗試的食物。

鰩魚三合為韓國特色美食，氣味強烈。（FB@韓國觀光公社）

鰩魚在韓國常見的吃法是做成「鰩魚三合」（홍탁삼합），簡稱「三合」，是全羅道的鄉土料理。斑鰩經過發酵、醃漬後肉質變得柔軟，會以類似生魚片的形式搭配豬肉和辛奇（韓國泡菜）一起食用，這樣的組合被稱作「三合」。不過三合因為氣味過於強烈，常被人敬而遠之。

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