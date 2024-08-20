韓國44.3萬後生仔無業創新高！7成半人不願工作　3大原因寧願躺平

撰文：明洞Mandu
出版：更新：

韓國最新調查數據顯示，每20個年輕人有1個是無業遊民，比例更多於疫情期間沒有工作的年輕人。除了懶惰、就業困難，還有更多原因令韓國年輕一代遲遲不工作，即使有工返，都不代表過得好。

韓國最新調查數據顯示，每20個年輕人有1個是無業遊民（《上流寄生族》）

南韓統計廳近日發布2024年7月最新數據，15至29歲青年群組不工作不求職的人高達44.3萬，佔整個群組的5.4%，創歷年同月新高。這數字已高於2020年疫情期間，本身在2022年有下降趨勢，但去年開始又反彈。

這群躺平青年沒有重大疾病或殘疾，但大部份都無意工作，多達75.6%人未有重投職場打算。剩下約四份一有意搵工的人之中，42.9%稱未開始行動是因為「擔心找不到薪水、條件理想的工作」，其次是「曾找過工作但失敗」及「缺乏教育、經驗」，分別佔18.7%和13.4%。

英皇娛樂開3層高快閃店　 有楊受成閃卡超驚喜！網民一原因恨抽中
多達75.6%韓國年輕人未有重投職場打算（《較量人生》）

選擇躺平的原因可能是因為就業困難，根據南韓統計廳2024年5月另一份調查，15至29歲族群平均要用11.5個月才找到畢業後第一份工作。加上首爾樓價高企，不少年輕人都是時薪工作，如服務業，人工永遠追不上買樓，便索性選擇做啃老族要父母供養。

日本富豪姦殺英女分屍棄山洞　被捕後驚揭曾誘姦200人竟判無罪？
前後輩的階級觀念深厚，職場新人很可能會被「Old Seafood」使喚（《代理公司》）

當地的工作文化亦相當Chur，加班應酬少不免，前後輩的階級觀念深厚，職場新人很可能要任勞任怨，被「Old Seafood」使喚。而且近年斜槓族（Slasher）、工作生活平衡（Work-life balance）等概念興起，令年輕人認為擁有一份穩定的工作可能更困身，亦失去了追夢的空間。

吐槽大師｜姜濤被嘲「忍不住翻白眼」 實測香港名人被毒舌 附連結
韓國打工仔為慳錢轉吃便利店食物做午餐（《Black Dog》）

其實，韓國早在幾年前韓國已出現「N拋世代」流行用語，甚至有分「三拋」、「五拋」、「七拋」3個等級，指年輕人按次序放棄拍拖、結婚、生小朋友、買樓、人際關係、夢想和希望這7件事。不過就算有工作，生活都未必好過，韓國近一兩年出街食飯價格驚人，在餐廳吃個韓式拌飯、參雞湯都要1萬韓圜（港幣約$58）以上，如果不吃韓式料理價錢更誇張。結果打工仔轉吃便利店，6,000韓圜（港幣約$35）有一盒便當、一杯咖啡，買完各自回公司吃，某程度上都算捨棄了午餐聯誼的時間...想講香港食個晏都一樣唔平呢.......大家又點睇？

南韓進入「人口緊急狀態」一個家庭得0.72個B！揭4大原因拒生仔日56歲「啃老族」因雙親離世而餓死　弟整理遺物驚揭絕望死亡過程大熊貓盈盈誕龍鳳胎丨盈盈樂樂多年食白果　3大原因居港熊貓難生B港大這舍堂太頹遭老鬼狂鬧　攻擊背後其實超有愛：自卑L嘅天堂韓國飲食文化｜韓式筷子超難用？又扁又重竟然同泡菜和大男人有關講電話唔講bye bye就收線？　8個香港人難以理解的韓國日常文化
今日韓國
韓國
躺平