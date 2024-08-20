韓國44.3萬後生仔無業創新高！7成半人不願工作　3大原因寧願躺平

韓國最新調查數據顯示，每20個年輕人有1個是無業遊民，比例更多於疫情期間沒有工作的年輕人。除了懶惰、就業困難，還有更多原因令韓國年輕一代遲遲不工作，即使有工返，都不代表過得好。



韓國最新調查數據顯示，每20個年輕人有1個是無業遊民（《上流寄生族》）

南韓統計廳近日發布2024年7月最新數據，15至29歲青年群組不工作不求職的人高達44.3萬，佔整個群組的5.4%，創歷年同月新高。這數字已高於2020年疫情期間，本身在2022年有下降趨勢，但去年開始又反彈。

這群躺平青年沒有重大疾病或殘疾，但大部份都無意工作，多達75.6%人未有重投職場打算。剩下約四份一有意搵工的人之中，42.9%稱未開始行動是因為「擔心找不到薪水、條件理想的工作」，其次是「曾找過工作但失敗」及「缺乏教育、經驗」，分別佔18.7%和13.4%。

多達75.6%韓國年輕人未有重投職場打算（《較量人生》）

選擇躺平的原因可能是因為就業困難，根據南韓統計廳2024年5月另一份調查，15至29歲族群平均要用11.5個月才找到畢業後第一份工作。加上首爾樓價高企，不少年輕人都是時薪工作，如服務業，人工永遠追不上買樓，便索性選擇做啃老族要父母供養。

前後輩的階級觀念深厚，職場新人很可能會被「Old Seafood」使喚（《代理公司》）

當地的工作文化亦相當Chur，加班應酬少不免，前後輩的階級觀念深厚，職場新人很可能要任勞任怨，被「Old Seafood」使喚。而且近年斜槓族（Slasher）、工作生活平衡（Work-life balance）等概念興起，令年輕人認為擁有一份穩定的工作可能更困身，亦失去了追夢的空間。

韓國打工仔為慳錢轉吃便利店食物做午餐（《Black Dog》）

其實，韓國早在幾年前韓國已出現「N拋世代」流行用語，甚至有分「三拋」、「五拋」、「七拋」3個等級，指年輕人按次序放棄拍拖、結婚、生小朋友、買樓、人際關係、夢想和希望這7件事。不過就算有工作，生活都未必好過，韓國近一兩年出街食飯價格驚人，在餐廳吃個韓式拌飯、參雞湯都要1萬韓圜（港幣約$58）以上，如果不吃韓式料理價錢更誇張。結果打工仔轉吃便利店，6,000韓圜（港幣約$35）有一盒便當、一杯咖啡，買完各自回公司吃，某程度上都算捨棄了午餐聯誼的時間...想講香港食個晏都一樣唔平呢.......大家又點睇？