網民機票驚見神秘代碼SSSS　遭「VIP待遇」行內人揭一類人最易中

不知道大家乘坐飛機到美國時，有沒有曾試過在入境的機票上發現「SSSS」的標記呢？近日就有位台女乘坐飛機到美國，發現機票上意外「中獎」神秘代碼「SSSS」，意外引來極多網民留言回覆，表示「抽中4S，美國海關特別待遇到你會想取消行程！」。



近日有台女在社交平台threads發文表示坐飛機到達美國，並附上機票印有「SSSS」的配圖，而被抽中「SSSS」的入境旅客必須在過境時進行二次較嚴謹、較高規格的安檢，隨即引來極多網民留言討論，有網民就在留言提醒樓主，被抽中「SSSS」除了會在上機前單獨被詳細檢問，包括你到美國的目的和行程外，「所有隨身行李將會被swab，以確定沒有爆炸物及違禁品」也會再一次檢查護照真偽，甚至有機會詢問你怎樣得到這本護照，會被美國海關瘋狂問問題及二次檢查，更有人表示「抽中4S，美國海關特別待遇到你會想取消行程！」、「問題問有夠多」、「意思就是，你麻煩了」。

而一但被抽中過一次「SSSS」，之後再抽中的機會亦極高，會比從沒抽中的人就幾百倍，「以後再遇上SSSS的機會，會比從沒有SSSS過的人高好幾百倍。我認識一位朋友，每次坐飛機都被SSSS，但他從沒有做過任何值得被二次安檢的事」，亦有不少網民揣測抽到「SSSS」的條件，「有曾經聽說過一種說法：年輕單身女性比較容易被抽中，甚至入境時也有更高機率被海關詢問很多訪美目的之類的問題」、「SSSS的選擇一般有以下的一些標準：預訂單程的乘客、以現金支付機票的乘客、飛經國務院認為『高風險』國家的乘客、經常前往不尋常目的地的乘客、姓名與國土安全部觀察名單上某人相似的乘客，以及隨機選擇。」

「SSSS」全稱為「Secondary Security Screening Selection」（二次安檢檢查），自911恐怖襲擊後便開始實施，是TSA（美國運輸安全管理局）要求旅客接受額外安檢的標誌，並且飛往美國的國際航班和美國國內航班的乘客，都可能拿到帶有這種代碼的登機牌，只要登機證上出現「4S」標記的乘客，都必須依規定進行二次安檢，「SSSS」這個標記和航空公司沒有關係，航空公司無權在機票上標誌，是美國運輸安全管理局為避免恐怖份子所設計，被標記的乘客除了基本的X光掃描檢查，還要接受人工行李檢查、爆炸物探測甚至搜身檢查。