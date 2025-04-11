坐飛機小心患「經濟艙症候群」6類人高風險　後生仔勿著1潮物上機

去旅行時坐飛機，除了擔心行李限額、暈機浪和時差這些問題之外，不知大家有沒有聽過「經濟艙症候群」呢？這個健康隱患與長時間坐飛機有關，有機會誘發靜脈栓塞，甚至在短時間內致命。專家就警告指有三大危險行為很常見，必須多加小心。



（Suhyeon Choi / Unsplash）

「經濟艙症候群」是甚麼？

重症專家黃軒醫師日前在Facebook專頁上分享到，每逢假期許多人搭乘飛機出行，提醒大家小心患上「經濟艙症候群」（Economy Class Syndrome）。這指的是在狹小的飛機座位上長時間靜坐所引發的靜脈栓塞，有機會在短時間內致命。因為類似情況在搭乘長途巴士、公共交通工具或火車等時也可能發生，後來被重新命名為「旅行者血栓症」。

據澳洲某研究數據顯示，每3.8萬名旅客中就可能發生一宗肺栓塞，而深層靜脈血栓（可引起肺栓塞併發症）的發生率則是每4,500名乘客中一宗。也有論文指出，當飛行時間超過8小時，發生血栓的機率大增2.3倍；飛行距離越遠、時間越長，風險愈高。

有咩風險？

長時間坐在飛機上，身體缺乏活動，令腿部血液流動變慢，增加了靜脈裏形成深層靜脈血栓的風險。如果這些血栓脫落並流向肺部，則可能堵塞肺動脈，進而引發致命的肺栓塞。此外，飛機艙內的低濕度也容易導致脫水，使得血液黏稠度增加，進一步加劇血栓的形成。

3大高危行為

【1】長時間坐著不動

全程「黏」在座位上，血液在下肢停滯不前，極易形成血栓，這是引發肺栓塞的最大風險之一。

【2】使用含雌激素的藥物

如果你正在服用含雌激素的避孕藥或相關藥物，血液凝固的傾向會增加，尤其在長時間飛行中風險更高。

【3】穿著不當的壓力衣物

壓力襪適合長時間站立、久坐、飛行者穿著，有助血液回流。但緊身褲並無醫學加壓效果，若太緊反而會壓迫血管與神經，特別是大腿根部與腹股溝，反而有可能增加靜脈曲張與神經壓迫的風險。 建議可穿壓力襪促進下肢循環，但應避免長期穿著太緊的緊身褲。

這6類人最高風險

黃軒醫師指，若乘客具有下列風險因素，患肺栓塞及深層靜脈血栓的風險會顯著提高。

【1】最近動過手術或創傷

【2】孕婦或產後

【3】有癌症病史

【4】曾有血栓病史

【5】服用荷爾蒙藥物（口服避孕藥）

【6】久坐超過 4 小時以上（經濟艙）

如何降低風險？

英國國民保健署NHS就「經濟艙症候群」提出了一些簡單有效的方法降低風險。當中包括選擇寬鬆服裝，避免穿著緊身褲或束縛性衣物，讓血液自由流動，減少血管壓力。亦要定期活動身體，每隔30分鐘做些簡單動作。例如踮腳10次以刺激小腿肌肉，幫助血液回流。也可以旋轉腳踝保持關節靈活、防止僵硬。而若條件允許，站起來走幾步是最佳選擇。在飛行期間補充水分也非常重要，有助避免血液因脫水而變得黏稠，是預防血栓的關鍵一步。

後生仔都要小心

黃軒醫師警告肺栓塞不是老人家專利，年輕人也可因不良習慣而受害。比如長時間玩電腦或手機，指出久坐不動的後果與長途飛行相似。而為了追求時尚而穿著過緊的衣服，可能無意中壓迫血管。再加上長期缺乏運動和不規律的生活作息令血液循環不良，日積月累下年輕人也一樣可以成為高風險族群。因此提醒大家不論是即將搭長途機，還是每天久坐辦公室，也應該檢視生活習慣，採取簡單的預防措施，以避免患上肺栓塞。

資料來源：黃軒醫師 Dr. Ooi Hean's