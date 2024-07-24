飛機失控爆喊空姐溫柔安慰　港女長文感激HKExpress:徹底對UO改觀

自從香港快運HK Express更改行李政策後，網上風評急劇轉差，討論區更不時遭聲討，批評UO質素下降。不過，日前有網民在Threads發長文為UO平反，分享自己在香港快運遇到暖心空姐的經歷，表示在機上爆喊時被耐心安撫，更徹底對UO改觀！



《中國機長》劇照

該名女網民近日在Threads上分享個人經歴，她指在3月16日在福岡回港時，遭到日本地勤極不禮貌對待！事源她爸爸不小心遺失護照，被好心人交到櫃檯。而他們去櫃檯認領時，地勤表示要出示信用卡才可認領，但事主爸爸只有身分證，沒有信用卡。地勤起初並不認可身分證，經過事主解釋才成功認領護照，女事主形容當時日本地勤竟將護照「掉」給她，非常不尊重。

她本身心情已經好差，再遇不禮貌對待，一上機就失控爆喊。而她指當時一名叫Lora的空姐去安慰她，她更指空姐「好耐心好溫柔」，不但耐心聽她訴苦，更幫手寫信投訴地勤。她表示「我唔係咩vip，我知我搭緊廉航，所以我真係無預料到會得到咁用心嘅服務」，更表示空姐是她「遇到過最好最專業最有同理心嘅」，「令我徹底對UO改觀」。事主在文末也指「UO其實有好有heart 嘅空姐空少」，希望公司可以正視外判地勤的問題，不要辜負空姐空少的努力。

HK Express提供

有網民提議「你不如寫返封感謝信俾人啦」，也有人大讚UO空姐空少「因為降落小朋友耳痛，UO空姐都幫過我」、「其實好多uo crew都好有心同nice」。但有不少網民留言分享，同樣被地勤不禮貌對待的經歷「之前飛東京，有個日本地勤勁冇禮貌，「dum」我同男朋友本passport喺臺（檯）」、「我今年年頭係大阪搭UO返香港時都俾日本地勤扔我passport」、「UO日本啲地勤真心X到震 衰過香港」。