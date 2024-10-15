AV女優深田詠美玩遊戲大騷「舌技」用舌頭猜物品！連呢樣都估到?!

近年YouTube越來越流行，日本有不少藝能名人除了本職之外，還會經營YouTube頻道吸引更多粉絲並與他們交流。知名AV女優深田詠美日前就在她的頻道上分享影片，與兩名美女玩遊戲，蒙眼用舌頭舔猜物品。當中除了香蕉、青瓜之外， 竟然還有這物品？！



（YouTube截圖）

日本知名AV女優深田詠美日前在她的YouTube頻道上傳影片，當中與兩名身穿JK服裝的美女一起玩遊戲比試「舌技」。3人需輪流蒙眼、只用舌頭舔物件，以Time attack形式挑戰在1分30秒的時間之中，誰能估中最多物品。

猜包剪揼決定遊戲次序後，先是由牙齒衞生員Sara開始挑戰。第一件物品，深田拿來的是一支電子蠟燭，Sara來回舔了幾次仍是無法猜中便跳過避免損失時間。接下來是香蕉，雖然花了不少時間，但Sara最終還是說出正確答案，並在剩餘的30秒內接連猜出玩具槍及粟米。

接下來輪到黑皮辣妹Sachi，先是挑戰飯勺，重複舔動後舌頭接觸到粗糙的表面後成功估中。第二件物品，Sachi雖然被青瓜冷冷的溫度嚇到，但仍一樣輕易答對。第三件物品，深田竟然拿來一個粉色的小象灑水壺。Sachi先是舔到了象鼻，舔過壺身後將舌頭伸進了裝水的位置，奇蹟般猜中答案。在最後1秒關頭，Sachi再猜中獅子狗卷，限時1分30秒中舔了4件物品全部估中！被網民大讚可愛、「舌技」驚人。

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最後到深田詠美，到底她舌技如何呢？在一開始的10秒之內，深田就展現精湛的「舌技」接連猜中毛筆和大福兩件物品。但之後便開始苦戰，接連跳過了太陽眼鏡和魚餅兩件物品，直至後半段猜中魚肉腸才與Sara追平。而最驚人的是「專家」深田詠美竟然猜不中香蕉！來回舔了好幾次仍毫無頭緒。最終時間到，深田不甘心再舔了20多秒，才終於答對。在片尾深田就向粉絲們發出挑戰，期待能有超越她們的高超「舌技」出現。