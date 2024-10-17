東京酒店價格暴升膠囊酒店也癲價　桑拿中心淪收容所旅客瞓地板

日元下跌，不少港人一有長假即到日本旅行，東京更是熱門旅遊城市。不過日前有日媒報導指，東京的酒店價格正持續上漲，超越疫情前1.5倍。有旅客更為了省錢，甚至寧願到桑拿店留宿睡地板......



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日本ANN新聞日前報導，近來東京的酒店價格暴升。記者深夜走訪新宿一家桑拿設施，訪問店內兩位遊客。兩人表示分別由長野和靜岡縣來東京旅行，但來桑拿店並不是為了享受桑拿，而是因為找不到符合預算的酒店落腳才出此下策，更無奈表示「就嚟熱死我了」。

這家桑拿平日收費3,000日圓（大約155.7港元）便可以使用12小時，價錢包含毛巾和館內服，而且館內設有休息空間，容許客人留過夜，比外面住酒店便宜不少，因此也成為了旅客的「收容所」，到了凌晨2時仍有旅客連續光臨。由於休息的梳化全部被霸佔，所以兩名受訪旅客最終只能在地板上休息。

根據報導，9月份東京的酒店平均住宿費用已經超過1萬6千日圓（大約830.3港元），約是2019年爆發疫情前價格的1.5倍。而東京酒店價格之所以高速上漲，主要是因為海外旅客到訪令需求增大和受物價上升影響。有常到東京出差的男士向記者表示，由於酒店價格太高，故他會直接在東京的辦公室過夜。此外，也有人會選擇到東京近郊的埼玉縣住宿，並表示若提早預約酒店，費用只需7千至8千日圓（大約363.3至415.2港元），即使計算埋來回市中心的交通也比住在市心划算。

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除此之外，以往被視為省錢之選的膠囊酒店收費亦大幅上升。一家距離橫濱站步行 5 分鐘的膠囊酒店，價格就因為強大的需求被大幅推高，假日價格更高達1萬2千至1萬5千日圓（大約622.7至778.4港元）／位。雖然價錢並不便宜，但預約一樣爆滿，看來香港人要到東京旅行就要預捱貴酒店了。