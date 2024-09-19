日本澀谷10.1起禁夜間路上飲酒！全因萬聖節？網民為何質疑成效？

日本澀谷｜日本萬聖節｜去日本旅行時，不少人晚上回酒店前，都會到便利店「入貨」，買零食及酒精飲品，然後與朋友邊走邊喝。不過，2024年10月1日開始，東京澀谷區將全面禁止夜間在街頭飲酒。若違反又有甚麼罰則呢？為何日本網民質疑新措施成效呢？



（日媒NNN截圖）

日媒NNN報導指，從10月1日起東京澀谷區將修例全年禁止於澀谷站周邊地區夜間街頭飲酒，生效時間為下午6點至翌日凌晨5點。迄今為止，根據2019年頒布的法令，澀谷區僅在萬聖節和年終倒數等特定時期禁止在澀谷站周圍的街道上飲酒。

酒後亂象萬節最誇張

歷年的萬聖節期間，澀谷區都會聚集大量人流，不少市民都會街頭飲酒，最後醉倒街頭。亦有需要緊急送院，或飲酒鬧事被警方帶走的市民，因此夜間街頭飲酒一直受到規管。不過由於街頭喝酒已成為常態，亂丟垃圾、大聲喧嘩等滋擾行為也日益嚴重，因此當局對該條例進行了修改。由僅在特定時期實施的禁令改成全年禁令，同時將禁止區域擴大至澀谷區役所和澀谷Hikarie等周邊地區。

網民：不罰錢的話根本毫無意義

不過與以往一樣，即使違反禁令也並不會受到任何處罰。有市民就指出在沒有罰則的情況下，條例並沒有任何阻嚇性，質疑條例成效。認為「不罰錢的話根本毫無意義」，又講到既然改例就應改成24小時禁止路上飲酒。亦有不少網民指出同樣條例也應在新宿實施，並在街頭設置告示牌提醒外國旅客，才能更有效保持區域治安及衛生。但亦有部份網民反對改例，認為這樣會使社會越來越令人「窒息」，指澀谷新宿街頭的會因此失去生氣。大家又對新條例有甚麼看法呢？